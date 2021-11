Nová kniha se z velké části odehrává v Ústí nad Labem. Příběh neobvyklého milostného trojúhelníku psal Vopěnka ve své pracovně na pražském Břevnově, částečně i na chalupě v Jizerských horách. Dějem nabitých 360 stránek vznikalo něco přes rok.

Titul výrazně vybočuje z žánru filozofické sci-fi a tvorby pro mládež, kterým se spisovatel věnoval posledních 10 let. Nejde ale ani o antiutopii z budoucnosti, na které jsou jeho čtenáři zvyklí. „Cítil jsem, že se potřebuji tematicky vrátit do současnosti,“ komentuje to Vopěnka.

Martin Vopěnka je spolupracovníkem Deníku. V létě se podílel na projektu Rodiče a děti, v rámci kterého vycházel v magazínu Víkend napínavý příběh na pokračování právě z jeho pera. Celý seriál Rodiče a děti navíc provázel film Spící město, který byl natočen podle Vopěnkovy stejnojmenné knižní předlohy.