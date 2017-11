Martin přiveze i pražské víno

/INFOGRAFIKA/ Jiřák, Letná nebo Náplavka, nejen tam budete v sobotu moci ochutnat letošní první víno. Populární svatý Martin přiveze červená, bílá i růžová z pražských vinic. Chybět nebudou potrestané husy na pekáči. Kde všude je najdete?

Svatomartinské hody nabídnou i pražské víno

Na jedenáctý listopad nedočkavě čekají milovníci vína. Podle tradice jde o den, kdy se otevírá první lahev ze sklizně daného roku. Ta mnohé napoví o tom, jak kvalitní bude celý ročník. Podle jednatele pražského vinařství Salabka Jana Tomáška se můžeme těšit. Ročník 2017 slibuje „velká vína“. „Salabka připravila pro první ochutnání ročníku 2017 jedno mladé víno. Jedná se o mimořádně aromatický, krásně šťavnatý Müller Thurgau,“ prozradil Tomášek.

Ovšem právě kvůli tomu, že očekávají mimořádný ročník, uvolnili do prodeje pouhých 111 lahví. Ty bude možné koupit zítra přímo na Salabce v Troji, nebo na svatomartinských hodech na náměstí Jiřího z Poděbrad. Smutnit ale nemusí ani ten, na koho by se nedostalo. Na Jiřáku, ale i spoustě dalších míst v Praze, budou po celý den k dostání skvělá vína z českých i moravských sklepů, a k tomu tradiční vypečené husy.

Kde v sobotu ochutnáte husu a víno?

Legenda o sv. Martinovi i řízené degustace

Přímo na břehu Vltavy, pod vyšehradskými skalami, si vychutnají to nejlepší z nabídky 25 vinařství ti, kteří zavítají na Svatomartinskou slavnost na náplavku Rašínova nábřeží. „Víno budeme pít výhradně ze sklenic, což mu dává co do chuti nejen vyniknout, ale eliminuje se tím výrazně také druhotný odpad,“ popsal organizátor slavností i přilehlého farmářského trhu Jiří Sedláček. Při přípravě akce myslel i na vegetariány. Kromě hus a mořských plodů budou v prodeji i bezmasé pokrmy.

Tradiční kombinaci lehkého vína a tučných hus připravili na zítřek rovněž v Národním zemědělském muzeu. Kdo zavítá na Letnou, může si navíc za snížené vstupné 50 korun prohlédnout celé muzeum. Součástí akce bude také řízená degustace. S tradicí svatomartinských zvyků našich předků se seznámí ti, kteří dorazí na posvícení do Archeoparku Liboc. Součástí programu budou ukázky ze života svatého Martina, jakož i ukázky historických zbraní a zbrojí.