Maršál Koněv je opět růžový. Už podruhé

Informační technologie - Informační technologie IT manager 65 535 Kč

Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií Senior ICT Consultant. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 200000 kč, mzda max. 230000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: U Trezorky č.p. 921/2, 158 00 Praha 5, kontakt: Keresteš Jakub, tel.: 731 637 730, e-mail: kerestes.jakub@sberbankcz.cz, Co vše u nás čeká na ideálního kandidáta?, , - Odborné a personální vedení podřízených pracovníků, zajištění jejich informovanosti, koordinace a kontroly jejich práce,, - zpracovává a posuzuje žádosti o změnu nebo vývoj informačního systému podané odbornými org. jednotkami,, - navrhuje způsob realizace požadavku (např. formou projektu IT), provádí odhad náročnosti úprav,, - poskytuje podporu odborným org. jednotkám při specifikaci požadavku,, - vypracovává analýzy požadavků odborných org. jednotek na změny nebo vývoj informačních systémů, které slouží jako zadání pro vývoj programového vybavení,, - vede portfolio projektů v oblasti rozvoje informačních systémů banky v souladu s interní metodikou řízení vývoje a změn aplikací,, - účastní se výběrových řízení na dodavatele v případě řešení externí firmou,, - spolupracuje s IT Správou v souladu optimálním využitím IT systémů a kapacit, , - plní další úkoly dle pokynů nadřízeného., , A jaké zkušenosti po tobě požadujeme?, , - Rozsáhlé zkušenosti z oblasti IT v sektoru bankovnictví,, - pokročilá znalost němčiny a angličtiny, , - bosenština, chorvatština nebo srbština na úrovni rodilého mluvčího,, - proaktivní přístup a časová flexibilita,, - zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, samostatnost,, - schopnost týmové spolupráce a vysokého pracovního nasazení. Pracoviště: Sberbank cz, a.s., U Trezorky, č.p. 921, 158 00 Praha 58. Informace: Jakub Keresteš, +420 731 637 730.