Maršál Koněv a invaze v roce 1968? Kdepak, tvrdí ruská ambasáda

Ruské velvyslanectví ve svém prohlášení popřelo, že by se sovětský maršál Ivan Koněv jakkoli podílel na přípravě invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Ambasáda tím reagovala na informaci o tom, že Praha 6 chce na Koněvově památníku umístit desku, která má o maršálově podílu na přípravě okupace informovat.

Praha 6 plánuje u Koněvovy sochy umístit informační tabule se stručným životopisem, který by připomínal i negativní pohled na maršálovu historickou roli po konci druhé světové války. Tedy třeba při krvavém potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956, při berlínské krizi v rocě 1961 nebo při okupaci Československa v roce 1968.

Podle informací Pražského deníku by tabulka měla nést tento text: „Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky se zúčastnily závěrečného útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potlačení Maďarského povstání sovětskou armádou a jako velitel Skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou Berlínské zdi. V létě 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.“

Dosud je pomník doplněn tímto nápisem: „Významný vojevůdce maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu a hrdina Československé socialistické republiky, velitel vojsk 1. ukrajinského frontu, která zachránila 9. května 1945 Prahu před zničením.“

Možná by našli i článek "vlevo dole"

"Koněv vzhledem k věku v roce 1968 už ve vedení sovětské armády nebyl a archivní údaje jeho účast na přípravě invaze nepotvrzují. V dubnu roku 1963 vzhledem k věku řídící činnost v ozbrojených silách SSSR opustil a byl zařazen do Skupiny generálních inspektorů Ministerstva obrany SSSR," píše velvyslanectví s odvoláním na údaje ústředního archivu ruského ministerstva obrany.

Starosta Kolář agentuře ČTK v reakci na prohlášení ambasády sdělil, že si za textem plánované tabulky stojí a jeho historickou přesnost si radnice nechala ověřit například Vojenským historickým ústavem.

"Toto nejnovější tvrzení ruského velvyslanectví odkazující na sovětské archivnictví pro mě má podobnou váhu jako tvrzení, že se archivy StB dochovaly do dnešního dne netknuté. Ani bych se nedivil, kdyby ze sovětských análů na požádání vypadl i onen známý článek 'vlevo dole," dodal.

Asi nejživěji se o budoucnosti sochy na náměstí Interbrigády diskutovalo u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války, tedy v roce 2015. Vznikla tehdy petice, žádající úplné odstranění pomníku. Praha 6 už v té době přikročila ke kompromisu v podobě umístění vysvětlující tabulky.