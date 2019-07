Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Stavbou sloupu chtěli Habsburkové deklarovat své vlastní vladařské nároky i rekatolizační program, jsou přesvědčeni autoři dopisu.

„Mariánský sloup představoval již v okamžiku svého vzniku triumfální výraz habsburské monarchistické ideologie opírající se o program militantní katolické protireformace,“ uvádí memorandum. A jeho autoři dodávají, že v tomto kontextu památka v žádném případě nemůže fungovat jako deklarace ekumenického smíření mezi církvemi.

Proti obnově mariánského sloupu podle memoranda stojí i nedostatečná obrazová dokumentace původního díla. „Zobrazení na grafických listech jsou velmi nepřesná a fotografie zhotovené před destrukcí sloupu jsou jen pohledy z dálky nedovolující rekonstrukci detailů,“ upozorňují autoři dopisu. Replika sloupu by proto byla novým vstupem do historického prostředí města a jako takové by měla být posuzována. „Pokud by se instalovala, stala by se jen zcela nevěrohodnou, banální atrakcí,“ tvrdí signatáři memoranda.

Pod dopisem jsou podepsání mimo jiné ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Richard Biegel, vedoucí Katedry teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Milena Bartlová nebo bývalý ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt.

V obnově mariánského sloupu se angažuje především sochař Petr Váňa, který v půlce června umístil na náměstí část zábradlí sloupu a petiční stánek. Uvedl, že plánují na místě zůstat do doby postavení sloupu, na které má podle svého názoru právo, protože má stavební povolení. Podle zástupců města však bez záboru pozemku a povolení vlastníka sloup postavit nelze. Praha odmítla povolit repliku na náměstí už v roce 2017, nyní názor někdejších zastupitelů potvrdili ti současní.