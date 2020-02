Výjimečně rozpolcené bylo hnutí Praha sobě, jehož lídr Jan Čižinský se vyslovil pro sloup, například architektka Lenka Burgerová ovšem proti. Většina zastupitelů Spojených sil pro Prahu hlasovala pro, třeba náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček ale projevil neutrální postoj.

Pirátský zastupitel a radní Adam Zábranský považuje definitivní vítězství „prokatolické“ strany v takto kontroverzní otázce za nešťastné. „Společenskému smíření to podle mě nijak nepomůže. I poměr hlasů v zastupitelstvu ukazuje, že výsledek může být tak trochu dílem náhody. Slyšel jsem třeba to, že většina zástupců ODS byla k iniciativě za obnovu sloupu spíše vlažná, ale že je vyburcovala kampaň komunistky Marty Semelové, která brojí proti instalaci repliky,“ poznamenal Zábranský.

Sám by prý pro obnovu památky zvedl ruku, pokud by v otázce panoval širší konsenzus. „Ten ale neexistuje, a proto mi v dané situaci dávala mnohem větší smysl varianta úplně nového uměleckého díla na místě někdejšího sloupu. To mohl být skutečný symbol smíření,“ dodal.

Postupné vršení kamenů

Petr Váňa s kolegy vyráběli asi 250 kamenných částí od konce minulého století. Většinu práce odvedli zdarma v rámci dovolené a nákup většiny materiálu byl financován z veřejné sbírky. Téměř dokončené kusy dovezl Váňa loni lodí z Podkrkonoší ke Karlovu mostu, odkud je nedávno přemístili do dvou lokalit Starého Města a do Dobřichovic.

Odtud budou kameny o celkové váze přes sto tun postupně přemisťovány ke Staroměstské radnici. Poslední fáze sochařského díla bude podle Váni intenzivní pět lidí při ní bude pracovat na plný úvazek nejméně dva měsíce.

„Znamená to kromě postupné manipulace sesazení všech kamenů dohromady a dosekání některých na místě, aby na sebe navazovaly římsy. Většina kamenů se na finální místo převáží postupně v malých autech. Nelze vše najednou vysypat na hromadu je třeba začít od základů,“ nastínil harmonogram instalace Váňa, který by se měl dát s kolegy do práce v „místě určení“ kolem Velikonoc.

Teď je na pořadu dne půl metru hluboký výkop v místě odkryté dlažby. Při něm by měly být odhaleny základy původního sloupu a na nich po archeologickém průzkumu vznikne betonová základová deska pro nové sousoší.