Když v létě 2016 tehdejší koalice pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) rozhodla o uzavření Malostranského náměstí pro automobily, což se dotklo poslanců pracujících v nedaleké Sněmovní ulici, uvažovali pražští politici, že zruší parkoviště také před Novou radnicí.

„Kdyby k autům chodili lidé na Palachovo náměstí pěšky, bylo by chození po dlažebních kostkách v obuvi na podpatcích pro političky nepříjemné,“ argumentoval bývalý náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), proč by mohlo být odklonění služebních vozů magistrátních politiků a úředníků do podzemního parkoviště na náměstí Jana Palacha problém. Dolínek a spol. nebyli proti, ale…

Po třech letech se koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) konečně rozhoupala a 21. září v rámci Evropského týdne mobility započne dočasná proměna Mariánského náměstí. „Prozatímní návrh počítá s vyparkováním téměř celého náměstí a se změnou dopravního režimu,“ oznámil magistrát v úterní tiskové zprávě. Vypracování studie schválili radní na konci června.

Budou politici „brblat“?

„Mariánské náměstí je místem, kde kromě magistrátu sídlí další zásadní pražské instituce jako například Městská nebo Národní knihovna, ale v současné době je spíše nepřehledné a funguje více jako parkoviště než náměstí. Jsem rád, že na proměně bude pracovat multioborový tým složený z architektů, dopravních inženýrů, vodohospodáře nebo krajinářských architektů,“ uvedl primátorův náměstek Petr Hlaváček (TOP 09), který má na starosti územní rozvoj.

Kdo ví, pravděpodobně někteří zastupitelé hlavního města - především ti z opozičních ODS a ANO - budou nad chystanou změnu „brblat“. Už dříve se ozývaly hlasy, že se budou tvořit před magistrátem kolony, čekající řidiči limuzín se zapnutými motory budou vypouštět více emisí a politikům (i návštěvníkům) se budou špatně plánovat schůzky.

Pražané, sdělte svůj názor

Už dříve se na Mariánském náměstí objevily stolky a židle z projektu Pražské židle. I během dočasného režimu mají podle magistrátu přibýt stromy, umělecké instalace a další prvky. Kromě této vizuální změny se zde bude občasně konat i program. Na nové pěší zóně vystřídá auta až do konce října ještě informační kontejner, který se stal místem komunikace občanů s magistrátními plánovači a architekty u jiných důležitých projektů včetně Metropolitního plánu.

„Budeme rádi, když nám Pražané sdělí svůj názor na to, jak by mělo náměstí vypadat, co by na něm nemělo chybět, či jaká by měla být jeho náplň. Snažíme se vytvořit prostor v centru Prahy, který nebude jen zastávkou pro turisty, ale takém místem odpočinku pro místní,“ tvrdí Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

K samotné realizaci by podle harmonogramu mělo dojít do pěti let. Pražská kancelář, která vytvoří „nové“ Mariánské náměstí, sbírá úspěchy zatím hlavně v Plzeňském kraji. Na webových stránkách však zmiňuje i projekt Nábřeží Vltavy - korzo 21. století z roku 2011. Hradební korzo by chtěla Praha skutečně obnovit, IPR má na základě květnového zadání radních vypracovat koncepci.