Prague International Marathon odstartuje v neděli 5. května v 9 hodin ze Staroměstského náměstí a na běžce z 91 států čeká 42, 195 kilometrů dlouhá trať napříč metropolí. Trasa povede převážně v okolí Vltavy a na území městských částí Praha 1, 2, 4, 5, 7 a 8. Závod by pak měl skončit kolem 16. hodiny.

V souvislosti se závodem budou v neděli platit různá dopravní opatření. Během závodu bude dopravu řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha a od 8 do 16 hodin bude postupně po trase závodu uzavírat a otevírat ulice a křižovatky.

„Mimo tento čas bude platit běžný dopravní režim s výjimkou ulic Pařížská, Staroměstské a Václavské náměstí, kde bude kvůli budování zázemí závodu platit omezení déle," upřesnil mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy Vít Hofmann.

Podle Hofmanna bude také v sobotu 4. a v neděli 5. května platit po celé tras závodu zákaz parkování. V případě nerespektování budou vozidla odtažena.

Dočasná uzavírka pro automobilový provoz

Praha 1

Celetná, Čechův most, Dvořákovo nábřeží, Jiráskův most, Karlův most, Klárov, Křižovnická, Mánesův most, Masarykovo nábřeží, Mostecká, Na Příkopě, Národní, Pařížská, Staroměstské náměstí, Těšnovský tunel a nábřeží Ludvíka Svobody, 28. října, nábřeží Edvarda Beneše, U plovárny, Kosárkovo nábřeží, náměstí Jana Palacha, Malostranské náměstí, Tomášská a Valdštejnská.

Praha 2

Rašínovo nábřeží, Palackého most v ulicích Na Slupi, Svobodova, Sekaninova a Jaromírova.

Praha 4

Oblast Podolského nábřeží

Praha 5

Diezenhoferovy sady, Zborovská, Lidická, Nábřežní a Strakonická ulice, ulice Svornosti a Hořejší a Janáčkovo nábřeží

Praha 7

Bubenské nábřeží, ulice Jankovcova, Jateční a Komunardů, nábřeží Edvarda Beneše a kapitána Jaroše.

Praha 8

Libeňský most, ulice Štorchova, Voctářova a Rohanského nábřeží