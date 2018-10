Manifesto zaujalo i slavné New York Times. Mezi kontejnery bude vyhřívané iglú

Nevzhledná část centra Prahy sousedící s Karlínem se proměnila v kontejnerové městečko. Mezi Masarykovým nádražím a Florencí vznikl unikátní prostor, gastronomický ráj a místo pro kulturní akce. Manifesto Market zaujal prestižní světová média a na zimu se obleče do bílého hávu. Koncept s názvem Manifesto Winter Market má být nevídaným vánočním trhem.

Od 22. listopadu až do Vánoc bude v centru Prahy v provozu Manifesto Winter Market.Foto: Manifesto

„Manifesto naplňuje odvážnou a provokativní misi prosazovat inovativní proměnu pražského městského prostředí přes stimulaci smyslů,“ píší o pražské atrakci slavné americké noviny The New York Times. Cestovatelské portály zase označují díky zdařilé proměně stavebního prostoru hlavní město - a anglický Time Out si vybral jen čtvrť Karlín - jako „cool“ místo.

Ve středu se však Pražané i turisté s Manifestem na pár týdnů rozloučí halloweenskou party, kde nebude chybět ani tradiční zvyk dětského koledování „trick-and-treat“. Od 22. listopadu pak bude zahájen provoz zimního Manifesto Marketu a potrvá až do 23. prosince. Otevřeno bude vždy od čtvrtka do neděle od 11 do 20 hodin.

„Architekti dovybaví prostranství Manifesta vyhřívanými iglú, jaká znají Londýňané nebo Newyorčané z atraktivních střešních kaváren. Pro zahřátí budou instalovány zářiče a grily, na nichž mohou sami návštěvníci opékat párky a marshmallows a na nichž kuchaři již od podzimu připravují polévky i grilovaná jídla,“ píše v tiskové zprávě Radka Ondráčková zajišťující komunikaci společného projektu neziskové organizace reSITE a Aerofilms. Manifesto inicioval Martin Barry a myšlenku podpořila i finanční skupina Penta, která vlastní pozemek a chystá zde kancelářský komplex.

Návštěvníci se mohou těšit na originálně pojatou vánoční výzdobu i stromky. Zájemci mohou samozřejmě ochutnat pražené mandle či kaštany, které dotvářejí romantickou atmosféru adventu. „Manifesto Winter Market spolupracuje s LEMARKETem, jenž má v rukou pečlivý výběr českých designérů, značek a nezávislých tvůrců, aby v předvánočních týdnech rozšířili nabídku v Manifestu o šperky, hračky, poctivé rukodělné produkty a umělecká díla,“ uvedl Barry, zakladatel Manifesta.

Už nemusíte do Krkonoš

Manifesto chce podle Barryho ukázat lidem, že venkovní místa si lze společně s ostatními užívat v každé roční době, jako je to běžné třeba v Paříži nebo v Quebeku. Ostatně podobné prostory včetně ledového kluziště vznikají také například v olympijském parku v Atlantě, kde však teploty ani před Vánocemi většinou neklesají pod nulu.

„Už nebudete muset do Krkonoš, abyste si tam opekli párek. Budete to moci zažít u nás v Manifestu již tuto sezónu,” zve Barry na Manifesto Winter Market, který bude také „cashless” - nepůjde tedy platit v hotovosti, ale pouze kartou.

V předvánočním období čeká na hosty nepostradatelné svařené víno, punč či ovocné pálenkové nápoje. V podniku Ryba je ryba budou plavat dokonce živí humři. V Manifestu přibude i nový Pho Bar, ve třech sousedících kontejnerech se u typického dlouhého stolu bude podávat oblíbená vietnamská polévka. Pořadatelé nabízejí také možnost uspořádat u „Masaryčky” soukromou oslavu či firemní večírek. Kapacita je až 400 osob.