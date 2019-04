Festival se odehraje pár set metrů od Anděla na prázdném provizorním parkovišti vedle Národního domu na Smíchově. Nepůjde ale o kopii oblíbeného kontejnerového konceptu z Florence – chystá se zelená oáza s vodní hladinou a originálním výběrem gastronomie.

„V Manifestu na Smíchově vytvoříme koncept, v jehož středobodě bude pivní kultura a umění českých sládků,“ říká zakladatel Martin Barry. Kromě tankového piva bude k dispozici i zlatavý mok z minipivovarů. „Menu sestavené z mezinárodních receptů se snoubí s jídly, která se pivem zapíjejí v různých koutech světa, zejména v Asii,“ dodává Barry.

Chybět nebudou ani hudební večery stejně jako na Manifestu na Florenci. Návštěvníci se mohou těšit na dýdžeje i živou hudbu, letní kino a další akce, které budou přístupné zdarma.

Zelená oáza

Manifesto se spojilo s mezinárodně uznávanou dvojicí mladých architektů Ondřejem Chybíkem a Michalem Krištofem, kteří do veřejného prostranství přidají vodní prvky. Jejich projekce bude fungovat také jako zrcadlo a bude odrážet obraz fasády z 19. století mezi současnou přidanou strukturu. „Připravujeme letní oázu zeleně a osvěžující vodní prvek uprostřed města, podobný naší vodní instalaci na Expu v Miláně, která se stala hitem světové výstavy,“ prozradil Ondřej Chybík. Většina plochy bude vyhrazená pro sezení hostů, relax nebo tanec.

Přesný termín otevření bude oznámen v průběhu května, akce trvat by mohla až do Vánoc. Pro jarní znovuotevření by se festival měl přestěhovat na jinou adresu.