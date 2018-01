Malostranské náměstí v novém? Už příští rok

Rekonstrukce Malostranského náměstí by měla začít na začátku příštího roku. Jako první se uskuteční archeologický průzkum a oprava tramvajových tratí. To si vyžádá omezení dopravy. Práce budou trvat až do konce příštího roku. Náměstí čeká i změny v organizaci dopravy. V budoucnu má být vstřícnější pro chodce.

Magistrát chce mít všechna příslušná povolení do konce května. V první polovině roku začne archeologický průzkum a rekonstrukce kolejí, které budou usazeny v nové dlažbě. ČTĚTE TAKÉ: Na Malostranském náměstí se bude opravovat vozovka. Už od středy Více prostoru pro chodce Město vychází z projektu, který dokončují architekti Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský, kteří zvítězili v architektonické soutěži v roce 2014. Podle jejich návrhu na náměstí vznikne více parkovacích míst a více míst pro posezení. Vznikne tu i fontána a další umělecký prvek. Město v roce 2016 zrušilo na náměstí parkoviště. Pokoušelo se zde pořádat i kulturní akce, ale bez většího zájmu. Magistrát plánuje, že na náměstí omezí automobilovou dopravu. V dolní části ubydou pruhy pro auta. Část Nerudovy ulice se změní na pěší a pobytovou zónu. U Malostranské besedy bude přechod. Na rohu Mostecké ulice bude větší prostor pro chodce. Praha 1 také chce zklidnit dopravu kolem Klárova a Újezdu. ČTĚTE TAKÉ: Rozhodnuto! Malostranské náměstí bude patřit pěším

Autor: Pavel Lopušník