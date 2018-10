Málem mi vypadly oči! Volička v Praze 4 dostala lístek s křížky jiných stran

Při prvním dnu komunálních a senátních voleb v Praze byl klid. Přesto se objevily nejméně dva problémy. Jméno voličky měla komise v Praze 1 napsané dvakrát. V jednom z okrsků ve čtvrté městské části dokonce dostala mladá žena předvyplněný volební lístek. Lidé si v pátek na složité hlasování a rozměrné „plachty“ hodně stěžovali.

„Já si toho všimla fakt úplně náhodou, už jsem si zaškrtla svoje kandidáty a začala jsem si ještě listovat, poněvadž mě netlačil čas. A najednou mi málem vypadly oči!“ říká v rozhovoru pro Pražský deník devětadvacetiletá žena, jejíž jméno redakce zná.

Na Facebooku upozornila ostatní, aby si pro jistotu kontrolovali, zda dostali od členů volební komise opravdu čistý hlasovací lístek. „V těch novinách se křížek snadno přehlédne a já dostala lístek, kde už někdo volil,“ napsala obyvatelka Prahy 4. Křížky objevila u hnutí Praha sobě a u Jakuba Landovského, kandidáta ČSSD na primátora. Ale chystala se volit někoho jiného.

Když na tuto nesrovnalost upozornila, dámy a pánové za stolem se tvářili trochu dotčeně a situaci moc řešit nechtěli. „Nechci je udávat na policii, aby se nemusely volby u nás v okrsku opakovat. Navíc bych nikomu nepomohla, můj hlasovací lístek by byl neplatný,“ tvrdí vysokoškolačka. „Spíš bych chtěla, aby pro příště vymysleli lepší systém!“

Na sociálních sítích si stěžují také ostatní Pražané, že nemají možnost například volit elektronicky. Vadí jim, že u křížkování stráví dlouho dobu za plentou. Navíc obálky s volebními lístky se postupem času špatně strkají do přeplněných uren. Podle serveru iDNES.cz se také jedna z pražských voliček spletla a žlutý lístek s kandidátem do Senátu hodila omylem do koše.

V Praze 1 se zase ve volební místnosti u jedné z nedávno vdaných voliček řešilo, že její jméno je na seznamu voličů dvakrát. „Zapojila se celá místnost, nikdo nevěděl, co se slečnou/mladou paní/paní dělat. Padaly fórky typu, jestli náhodou nejsem Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Nakonec se to vyřešilo. Zavolalo se na S.O.S. linku. Stačilo mě jednou škrtnout,“ líčila na Facebooku s velkou dávkou ironie a dodala, že komise sepsala o celé věci záznam, „aby v tom byl pořádek.“

V pátek jsou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. Od soboty lze volit od osmi od rána až do dvou hodin odpoledne. Aktuální dvě kauzy ukázaly, že vzhledem k tzv. panašování budou zřejmě komisaři sčítat hlasy hodně dlouho. První výsledky se očekávají pozdě večer, o složení zastupitelstev městských částí a magistrátu může být jasno třeba až po půlnoci.