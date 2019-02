/FOTOGALERIE/ Seriál České televize s názvem Most! si získal během úvodních dílů díky nekorektního humoru i komickému zobrazení stereotypů české společnosti miliony fanoušků. „Malebná restaurace Severka“, kde se scházejí hlavní hrdinové Luďan, Franta a další, najdete překvapivě i v Praze. Studio Severka také těží z popularity Mostu.

Hospoda je v Metodějově ulici poblíž konečné stanice metra Háje desítky let, v poslední době měnila majitele, naposledy se jmenovala U Sporťáka. Pražskou Severku převzal provozní David Salomon.

Na konci loňského roku sem chodili hlavně filmaři, ale pozor, zmýlená neplatí - natáčel se tu snímek Národní třída podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše. Dobové kulisy vytvořil architekt Jan Novotný, který je pochopitelně autorem seriálové Severky v Mostě. Předtím spolupracoval třeba na seriálu Okresní přebor nebo filmu Prezident Blaník.

Salomon se s autory dohodl, že si název Severka pro hospodu na Jižním Městě ponechá. Bylo to v době, kdy netušil, že se Most! bude takový hit. Vznikl soukromý klub, který si zachoval „bolševické prostředí“.

„DALŠÍ PRŮSER JE TADY“, hlásil Salomon na facebookovém profilu v polovině ledna, když Severka otevřela pro veřejnost. „Natáčí se u nás časosběrný film z hospodského prostředí, takže vstupem se stáváte účastníkem komparsu, což potvrdíte podpisem do seznamů herců. Každý herec může pít, kouřit a bavit se tak, jak to vždycky v hospodách bylo. A bylo to supr!“ popsal provozní, jak to funguje uvnitř. Měsíční členství stojí 50 korun.

Muzeum sídliště 80. let

Hostům zde nabízí jedenáctku kozla a plzeňskou dvanáctku nebo míchané retro drinky. Na „sváču“ si můžete dát třeba chlebíček. Otevřeno je denně od 16 do dvou hodin v noci. Vstup je povolen od 18 let. Mezi „lákadly“ je také Muzeum sídliště 80. let, výstava dobových fotek a filmových plakátů, které dotvářejí kulisu socialistického skanzenu.

Když štamgasti vyzvali hostinského, ať v pondělí večer zapne televizi, kde zrovna dávali Most! A mělo to úspěch. „Měla to být akce pro pár známých, ale obrovský zájem o promítání nás překvapil!“ přiznali organizátoři. Proto začali prodávat na promítání vstupenky, Severka totiž má kapacitu 100 lidí. Cenu lístků Salomon a spol. stanovili na symbolickou stovku. Kdo se do sálu nedostane, může přijít alespoň na afterparty.

Mostečané podle reakcí na sociální síti konkurenci vítají, ale posměšně upozorňují na to, že si k seriálu nemohou Pražané dát karbanátek, po kterém všichni dostanou vyrážku. Cikán Franta taky.