Maketa parníku Modřany zdobí prostory Viničního domku v Praze 12

V prostorách Viničního domku v pražských Modřanech je umístěna šedesáticentimetrová maketa kolesového parníku Modřany. V pondělí o tom v tiskové zprávě informovala městská část Praha 12.

Maketa parníku Modřany.Foto: Městská část Praha 12

„Maketu jsme získali od Ing. Jaroslava Řípy, zkušeného modeláře říčních plavidel,“ uvedl starosta Prahy 12 Milan Maruštík. Předlohu makety, parník Modřany, byl objednaný Pražskou akciovou společností pro paroplavbu na Vltavě. Spolu s parníkem Jarov byl postaven v roce 1883 v Drážďanech.

Změna jména v historii

Tato dvojce plavidel se původně měla jmenovat Rudolf a Stefanie, na počest habsburského korunního prince a jeho manželky. V roce 1918 dostaly oba parníky nové jméno. Z parníku Rudolf se stal parník Jarov, parník Stefanie byl přejmenován na Modřany. Ani toto pojmenování nebylo definitivní. V roce 1942 – 1945 se jmenoval Klingenberg, pak na krátko znovu Modřany a několik let i Pionýr, než v roce 1955 dobrázdil vody Vltavy. Nejčastěji ho bylo možné vidět na linkách z Chuchle do Zbraslavi. Za svoji kariéru měl pouze jedinou nehodu a to v roce 1942, kdy najel v modřanské úžině na Mělčinu.