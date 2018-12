Majitel boural cennou vilu bez povolení. Vrátí se dům do původního stavu?

Do pražské Vily Na Šafránce od architekta F. A Libry se pustily bagry. Během několika desítek minut se na upozornění obyvatel podařilo nepovolenou demolici zastavit a situaci nyní řeší stavební úřad i vršovičtí radní.

„Zástupci majitelů před námi ujeli a objekt zamkli. Nicméně jsme provedli obhlídku alespoň zvenku a na základě zajištěné fotodokumentace,“ uvedl místostarosta pro územní rozvoj Prahy 10 Martin Valovič.

„Ujišťuji, že využijeme veškerých zákonných prostředků včetně sankcí tak, aby majitel pochopil, že podobné jednání je nepřijatelné a jedinou cestou je skutečně obnova původního objektu,“ dodal.

Stavební úřad nařídil majiteli vilu zajistit a získat posudek statika. Pokud to bude možné, chce zahájit řízení o navrácení do původního stavu. „Podobným způsobem může nenávratně zmizet mnoho vzácných staveb,“ dodává starostka Prahy 10 Renata Chmelová, která by z případu chtěla vytvořit precedens.

Jednala o něm již s magistrátní radní pro památkovou péči Hanou Třeštíkovou. Dohodly se na vzniku analýzy mapující legislativní normy v dalších evropských zemích.