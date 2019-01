Praha /ROZHOVOR/ - Adoptivní rodiče dětí ze západní Afriky se sešli v kině Světozor. Mezi nimi i manželé Majdovi.

JANA A ZBYNĚK MAJDOVI v sobotu dostali kalendář. Ve kině Světozor se sešli s ostatními rodiči, kteří adoptovali dítě z Guiney. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Jejich adoptivní dcerka Diane se dostala do kalendáře. Jana a Zbyněk Majdovi jsou jejími rodiči „na dálku“ už třetí rok. O víkendu se setkali spolu s ostatními adoptivními rodiči, kteří mají své děti v západoafrické Guineji, v kině Světozor. Prohlédli si filmy o životě v západní Africe a jako sponzoři jednoho z dětí dostali i kalendář. Majdovi měli radost. Na jedné ze společných fotek byla i jejich adoptivní dcerka.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli zapojit se do adopce na dálku?

Abych pravdu řekla, přečetla jsem si na internetu diplomovou práci jedné studentky, která porovnávala jednotlivé charitativní projekty a společnost pro-Contact měla dobré reference.

Jak se holčička jmenuje?

Diane. Je jí dvanáct let. Fotka v kalendáři je stará dva roky, poznáme to podle jiných fotografií, které nám společnost zasílá.

Baví ji škola?

Chodí do základní školy a je asi šestá nebo sedmá ve třídě podle výsledků. Podle informací, které o ní máme, ji baví zeměpis a matematika. Co se studia týče, je asi úspěšná. My jsme s manželem oba technici, takže z toho máme radost.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli adoptovat dítě?

Máme dva kluky, takže jsme si vybrali holčičku o trošku mladší, než jsou naši kluci, takže je vlastně v takovém věku, že by mohla být u nás v rodině. A já jsem si trochu z feministického hlediska vybrala dívku, protože to mají v těch končinách mnohem těžší než u nás.

Kolik platíte ročně příspěvek na Dianino vzdělávání?

Je to 5250 korun ročně, příspěvek je za ty tři roky stálý a nic se za tu dobu nezměnilo. Peníze jdou jen na školu.

Kolik má Diane sourozenců?

Je z trošku atypické rodiny, má jen jednoho sourozence. My jsme ji přebírali po rodině, která už z finančních důvodů nemohla holčičku sponzorovat. Takže se ocitla v kritické situaci, protože by dále nemohla pokračovat ve studiu. Když jsem otevřela stránky na internetu, blikala tam výzva, na které byla právě Diane s tím, že nutně potřebuje sponzoring. Kdybychom ji nepřevzali, přestala by chodit do školy.

Jak často od ní dostáváte zprávy?

Holčička píše francouzsky, francouzština je u nich úředním jazykem. Dvakrát ročně píšeme my díky společnosti pro-Contact můžeme posílat dopisy v češtině a společnost je pro Diane přeloží a pošleme také malé dárečky. Dvakrát ročně nám přijde rukou psaný dopis od Diane a vedle toho strojový překlad a většinou také nějaké kresby. Kromě toho společnost pro-Contact posílá maily s odkazy na nové fotografie na webových stránkách. Takže za tři roky, co Diane sponzorujeme, nám od nich přišlo 65 zpráv.

Spolupráce tedy funguje?

Přijde mi to od společnosti solidní. Je vidět, že se starají a že to není jen o tom: pošlete peníze, děkujeme a už nic.

Neuvažujete o tom, že byste se za Diane vypravili?

Zaslechla jsem, že teoreticky by to možné bylo. Museli bychom se ale přidat ke koordinátorům, kteří tam jezdí, protože sami bychom asi Diane nenašli. Adresu a takové věci neznáme. Ale zatím máme dobrý pocit z toho, že spolupráce na dálku funguje.

Jak dlouho bude chodit do školy?

To je otázka, jaké bude mít rodinné zázemí. Pokud by to bylo jen na nás, budeme se snažit podporovat Diane dál a dál. Samozřejmě, pokud rodina nebude dítě posílat do školy, spolupráce končí. Záleží tedy hlavně na ní a na rodičích.

V kolika se vdávají?

Záleží na tom, jak dlouho dívky chodí do školy. Je jasné, že pokud jsou pak doma, situace se změní. Školní docházka trvá deset let a je jedno, v jakém věku ji děti zahájí.