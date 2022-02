Do vlastnictví České republiky tak přejdou pozemky pod budoucím traumacentrem ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Praha výměnou za to získá tenisový areál na Letné, starou nemocniční vilu v Říčanské ulici a výjezdovou stanici záchranné služby v ulici 28. pluku. Tam je nyní záchranka v nájmu a díky směně bude moct Praha zanedbaný objekt opravit.

Praha se chystá na dopravní peklo. Barrandovský most čeká druhá etapa oprav

„Je klíčové, aby město vlastnilo majetek, který může sloužit Pražanům a stát aby vlastnil majetek sloužící státním institucím. Snažíme se získávat do vlastnictví volnočasové areály s velkým potenciálem včasnou komunikací se státem,“ poznamenal radní Jan Chabr (Spojené síly / TOP 09). Podle něj by mohly už na jaře následovat další směny.

„Konkrétně bychom rádi získali Karlínské kasárna či areál v Bohdalci, který je vhodný pro bytovou výstavbu. Výměnou za to nabízíme většinu pozemků na Bulovce. Rozpracována je i směna Faustova domu, v níž je výrobna léků. Za to by mohl městu patřit zámek Veleslavín,“ nastínil politik.