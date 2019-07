Magistrát ve středu informoval, že jeho zástupci návrh novely zákonů odevzdali do podatelny Parlamentu České republiky. Autorkou legislativní změny je radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu, STAN). Její záměr posvětili pražští zastupitelé na červnovém zasedání.

„Cílem této novely je zavést předkupní právo pro obce a kraje v případě, že stát nebo státní podniky prodávají nepotřebný nemovitý majetek. V navrhované novele je stanovena lhůta šesti měsíců, během které se má obec nebo kraj rozhodnout, zda předkupní právo využije či nikoliv, a oznámit své rozhodnutí státu nebo státnímu podniku,“ uvedla ke změně v zákoně radní pro legislativu Kordová Marvanová.

Bývalá poslankyně tvrdí, že nyní jsou v případě veřejné dražby ostatní fyzické a právnické osoby oproti obcím a krajům ve výhodnějším postavení, jelikož územní samosprávné celky jsou limitovány vyhrazenými finančními prostředky. „V některých případech dochází i k tomu, že majetek státu takto končí v rukou spekulantů,“ dodává pražský magistrát.

Kordová Marvanová požaduje za nezbytné, aby prodej státního majetku byl transparentní a umožňoval nepotřebné nemovitosti využít v souladu s veřejným zájmem. „Pokud se obec či kraj rozhodne toto navrhované předkupní právo využít, bude úplatný převod realizován za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem,“ doplňuje radní.

Veleslavínský zámek Praha nezískala

Návrhu vyjádřily podporu Svaz měst a obcí, Asociace krajů a Sdružení místních samospráv. Pokud bude úsilí Kordové Marvanové úspěšné, měly by mít radnice a obecní úřady reálnou možnost získat státní objekty, které se nacházejí na jejich území a které potřebují například pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, sociálních zařízení, občanské vybavenosti, sociálního bydlení, pro zeleň a k dalšímu rozvoji jejich území.

Praha doufá, že by novela zákonů mohla pomoct ve snaze vlastnit veleslavínský zámek. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se snažil v aukci areál včetně - momentálně chátrající - barokní stavby nejprve pronajmout, snižoval cenu, ale nenašel se žádný zájemce. Prodej pak loni v listopadu zastavilo ministerstvo kultury, když zrušilo nutný souhlas s dražbou. Magistrát tak zatím čeká, jak se zachová resort pod vedením Antonína Staňka (ČSSD). Státu mezitím stoupají náklady na údržbu zámku na Veleslavíně. ÚZSVM proto letos na jaře vypsal další kolo nabídek k pronájmu, ale nikdo se nepřihlásil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve chtěl Zámek Veleslavín vyměnit za pozemky v Letňanech ve vlastnictví hlavního města. Babiš by parcely použil na stavbu vládní čtvrti. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ovšem požadoval u konečné metra C ještě výstavbu nemocnice a bytů plus zaplacení zbytku vnitřního silničního okruhu. Veleslavínský zámek by ráda vlastnila také Praha 6.