Pražský magistrát bude konečně mít ředitele. Od prosince nastoupí Martin Kubelka

Dosavadní šéf magistrátního odboru evidence majetku Martin Kubelka byl do funkce ředitele úřadu vybrán po opakujících se výběrových řízeních. Na konci listopadu jeho jmenování potvrdil ministr vnitra a do funkce ho v pondělí 30. listopadu jmenuje primátor Zděněk Hřib. Do čela úřadu bude uveden po více než dvouletém období, kdy byla řízením pražského magistrátu pověřena Zdena Javornická.

Magistrát hl. města Prahy. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný