Magistrát přispěje městským částem na bydlení. Pomůže to rodinám i seniorům

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 810 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci úředník/úřednice-referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo pracoviště:, - Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, , Prvotní kontakt:, - podání písemné přihlášky do výběrového řízení, , Upřesňující údaje:, - Charakteristika vykonávané práce: výkon státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání a kontroly evidence zemědělských podnikatelů. , - Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce "VŘ/OOŽÚ KONTROLA" do 22.06.2018. Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo dokladu o povolení pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum, vlastnoruční podpis uchazeče, příp. tel. kontakt. , - K přihlášce zájemce dále přiloží: strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. , - PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY. , - Předpoklady: vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání. Dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka., - Požadavky: praxe ve státní správě na úseku kontroly živnostenského podnikání a kontroly evidence zemědělských podnikatelů vítána, znalost právních předpisů souvisejících s nabízenou prací, uživatelská znalost práce na PC, komunikační a organizační schopnosti, psychická odolnost, ochota k dalšímu vzdělávání, flexibilita a spolehlivost, zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě živnostenského podnikání vítána, řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič. , - Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa., , Zaměstnanecké výhody:, - stravenky, 3 dny zdravotního volna. Pracoviště: Město brandýs nad labem - stará boleslav, Masarykovo náměstí, č.p. 1, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1. Informace: Jitka Šmerdová, +420 221 621 300.