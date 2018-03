Magistrát připravuje demolici lávky u metra C Budějovická. Potrvá 190 dní

Praha začne v dubnu chystat demolici lávky u stanice metra C Budějovická. Práce by měly trvat asi 190 dní. Novinářům to dnes oznámili radní Karel Grabein Procházka a ředitel magistrátního odboru majetku Jan Rak. V současné době také není jasné, co bude na místě zdemolované lávky. Proti uzavření pasáže metra protestuje Praha 4 i obchodní centrum DBK.

Vestibul stanice metra Budějovická. Ilustrační foto.Foto: Web Praha 4

Představitelé Prahy 4 už v minulých dnech vyzvali magistrát ke zprůchodnění pasáže. Podle města to ale není možné. „Našim cílem není vést mediální boj s DBK a komplikovat situaci občanům. Jestliže ale nese město jako majitel zodpovědnost, nemůžeme na úkor zájmů někoho jiného hazardovat s bezpečností lidí," uvedl dnes médiím Procházka. ČTĚTE TAKÉ: Terasa na Budějovické prý není v havarijním stavu Co bude místo lávky? Úředníci podle Raka začnou na začátku dubna připravovat kroky nutné k demolici terasy. Bude např. vypsáno výběrové řízení na firmu, která provede demolici. Lávka by měla být odstraněna do 190 dnů. Podle předsedy představenstva DBK Miroslava Velfla není demolice možná. Konstrukce lávky a obchodního centra je prý propojená a demolice by se dotkla nosníků, zabíhajících i do konstrukce DBK. Město chce jednat o tom, jak promění okolí stanice Budějovická. „Těžko nyní vypíchneme jedno území. Naší ambicí je revitalizovat celé území," uvedl Procházka. DBK uvádí, že podle posudku statiků je možné pasáž zprůchodnit. Město naopak namítá, že DBK v minulosti nedalo souhlas k opravě konstrukce. ČTĚTE TAKÉ: Vestibul stanice metra Budějovická je uzavřen. Asi na tři měsíce Město nechalo pasáž u jižního vstupu z metra uzavřít na konci letošního ledna. Několik dní před tím už byl uzavřen výstup z metra. Pasáž však nebude otevřena dříve než za šest měsíců, protože město teprve začalo zpracovávat projekt na demolici. Celá konstrukce je podle magistrátu ve špatném stavu a neopravitelná. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Posudek: Podchod u metra Budějovická je v pořádku

Autor: Redakce