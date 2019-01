Staré Město - První elektromobil k testování pro potřeby magistrátu převzal ve čtvrtek pražský primátor Bohuslav Svoboda od představitelů energetické firmy E.ON. Jde o typ Smart ED, který již v lednu a únoru zapůjčila táž společnost pražské záchranné službě a zoologické zahradě.

První elektromobil k testování pro potřeby pražského magistrátu. | Foto: DENÍK/Jan Horák

E.ON má těchto miniautomobilů na elektrický pohon k dispozici celkem 25 a postupně je hodlá zapůjčovat vhodným zájemcům z řad úřadů a institucí.

„Ten první elektromobil byl zapůjčen magistrátu, a jak s ním naloží, komu jej dále půjčí, to už závisí jen na něm,“ řekla Deníku Eva Šelepová

z marketingu společnosti E.ON.

„Chceme ale dát k dispozici další dva Smarty ED pro městské části, kterých je 22, tak, aby se na ně rychleji dostalo. Měly by se vystřídat asi do dvou až třech měsíců, každá městská část by vůz měla mít k dispozici zhruba týden. Oba první elektromobily – pro záchranku a pro zoologickou zahradu – jsou ale zapůjčeny na roční testování, protože budou nasazeny ve specifickém provozu a pro speciální služby,“ dodala Šelepová.

Připomněla, že na voze pro záchrannou službu byly udělány i drobné úpravy, například majáček a siréna.

Ostatní automobily z flotily 25 kusů chce E.ON využívat pro marketingové účely, mj. například pro roadshow, při níž budou elektromobily představeny odborné i široké veřejnosti po celé republice. „Jednáme i s dalšími partnery, ale pořadník je zatím ještě živý, takže se nechte překvapit,“ doplnila Šelepová.