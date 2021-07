Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) jsou kyberútoky čím dál častější. „Magistrát je pod konstatními útoky hackerů, některé jsou i sponzorovány některými vládami. Jejich dosavadní aktivity na samotný magistrát byly zatím neúspěšné,“ řekl Hřib. „Aktivity útočníků nicméně neustávají. Pracujeme proto na ještě lepším zajištění bezpečnosti magistrátních IT systémů,“ dodal primátor.

Kybernetické hrozby jsou podle něj velmi různorodé. Nová technologie má být proto složena z několika dílčích celků, které zabezpečují jednotlivé části síťového prostředí.

Nástroj s názvem Fidelis Elevate, který má úředníky ochránit, se využívá hlavně pro detekci a analýzu hrozeb a událostí.

V magistrátní síti se také zvyšují objemy datových toků. Podle odboru bezpečnosti se limity překračují, a tím dochází ke zpoždění, nebo dokonce k nedostupnosti dat potřebných pro plnohodnotnou detekci kybernetických událostí a incidentů.

IPR se z útoku stále vzpamatovává

Dodavatele zakázky chce magistrát vybrat v průběhu srpna, její předpokládaná hodnota činí 18,4 milionu korun. Vybraná firma má službu také po tři roky spravovat a aktualizovat o nejnovější hackerské finty.

„Bude nutné sjednotit zajištění bezpečnosti všech IT systémů města, protože v současné chvíli má každá městská organizace vlastní způsob řešení. To se promítá do vyšších nákladů na údržbu a otevírá bránu dalším rizikům,“ dodává primátor.

Terčem kybernetického útoku se minulý týden stal například Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), který se z toho vzpamatovává dodnes.

„Ukazuje se, jak moc je dnešní společnost závislá na datech. Vir se nám již podařilo odstranit, stále však pracujeme na zabezpečení interního systému, aby se podobný útok neopakoval,“ řekl Ondřej Boháč, ředitel IPR. „Ochrana pražských dat je pro nás prioritou,“ uzavřel.