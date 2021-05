„Sociální a zejména zdravotní služby, které Naděje U Bulhara poskytuje, jsou pro hlavní město důležité. Bez nich by se zhoršila jak situace lidí bez přístřeší, kteří se v centru města pohybují, tak situace v celé oblasti pro místní obyvatele i návštěvníky Prahy,“ uvedla radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

Spolek Naděje žádal o prodloužení pronájmu pro denní nízkoprahové centrum a lékařské ambulance o deset let. Město „kývlo“ zatím na dva roky, během nichž má zároveň vzniknout koncepce „zvelebení“ prostoru před zařízením.

Zařízení funguje pod magistrálou od roku 2007, kdy Naděje musela opustit prostor o kousek vedle – v Bolzanově ulici. Na základě memoranda mezi hlavním městem, Prahou 1 a druhou městskou částí mělo centrum zůstat do roku 2010. Také proto letos v březnu vedení Prahy 1 vyzvalo magistrát, aby smlouvu neprodlužovalo, protože jde o provizorní řešení – a navíc bezdomovci v okolí Vrchlického sadů představují hygienické a bezpečnostní riziko.

„Na tomto místě je velká koncentrace osob, které danou péči potřebují. Pokud by k prodloužení nedošlo, tak se stane to, že ta koncentrace tam bude tak jako tak, ale bez těch potřebných služeb,“ řekl v pondělí radní města pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Dodal, že dvou let vypracuje magistrátní Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) kompletní návrh funkčnosti lokality a její revitalizace.