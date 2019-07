Městu totiž v roce 2028 skončí nájemní smlouva ve Škodově paláci v Jungmannově ulici, kde nyní část magistrátních úředníků sídlí. „Čas se krátí, musíme rozhodnout do konce roku. Průběžná délka povolování staveb trvá v Praze devět let,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) během sporu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o vybudování úřednické čtvrti v Letňanech nabízel jako jednu z variant sídla magistrátu objekt karlínských kasáren. Nyní pražští radní zjistili, že kasárna nemají dostatečnou kapacitu. Rekonstrukce historického objektu by podle Chabra způsobila městu příliš velkou ekonomickou zátěž.

„V tuto chvíli vychází, že by se do kasáren vešlo 200 až 300 úředníků. Náklady na rekonstrukci jsou vzhledem k těmto kapacitám moc vysoké. Jako budoucí sídlo magistrátu se tedy vhodné nejeví,“ řekl Chabr. „Téma jsme otevřeli ještě před důkladnou analýzou,“ dodal. Hřib sem totiž plánoval přesunout až tisícovku úředníků.

Pošta prodávat nebude

Podle něj má tak město několik možností. „Bavíme se i s Českou poštou o objektu v Jindřišské a dalšími objekty pošty. Probíhá propočet nákladů na údržbu a na jednoho pracovníka,“ řekl Chabr.

Mluvčí České pošty Ivo Vysoudil ale prodej lukrativní budovy nepotvrdil. „Česká pošta v současné době nenabízí k prodeji budovu pošty v Jindřišské ulici v Praze a v dohledné době ji ani nabízet k prodeji nebude,“ uvedl Vysoudil.

Podle Chabra se ale již diskutuje o ceně. „Nabídka na cenu padla, ale zatím není veřejná. Jde o to, zda bude reálná, až vyjdou čísla na provoz,“ dodal Chabr.

V úvahu přichází i Smíchov

Město zvažuje i vybudování vlastního sídla na Smíchově v ulici Na Knížecí, kde vlastní lukrativní pozemky. Nový úřednický areál by mohl vzniknout v rámci projektu Smíchov city tak, aby byla na něj snadná dostupnost z nového terminálu smíchovského nádraží, který se začne stavět do dvou let.

Magistrát potřebuje do vhodných kanceláří umístit zhruba tisícovku úředníků ze 2300. „Jde o to, jestli se přesunou i lidé z městských společností. Například 300 lidí z Technické správy komunikací sedí v budově společně s magistrátem,“ uvedl Chabr. „Potřebujeme prostor o velikosti 25 až 30 tisíc metrů čtverečních,“ dodal Chabr.