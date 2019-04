Praha vypracuje seznam dětských dlužníků do 15 let v hlavním městě, jejichž závazky se týkají magistrátu či městských organizací. Pak zastaví exekuce a dlužníkům odpustí tzv. příslušenství, samotný dluh nikoliv. Město také vypracuje metodiku vymáhání dluhů. Rozhodli o tom pražští zastupitelé. Na koho přesně se rozhodnutí vztahuje a jak bude město postupovat, teprve magistrát rozhodne.

Příkaz k exekuci, exekuce, exekutor, desky, složka - ilustrační foto | Foto: ČTK/ČTK

Sněmovna nyní projednává návrh novely zákona, podle něhož by dluhy dětí do 15 let v budoucnu mohly ze zákona přejít na jejich zákonného zástupce či osobu, která je má v péči.