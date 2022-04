Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve středu uvedl, že do karantény budou muset po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným na koronavirus nastoupit nově nejen neočkovaní, ale i očkovaní a lidé do šesti měsíců po prodělání covidu. Izolace nakažených a jejich karanténa se také počínaje dneškem zkracuje z dosavadních dvou týdnů na pět dní. Podle Válkova rezortu se nicméně z pohledu organizace lyžařských výcviků nic nemění.

„Epidemiologicky významné kontakty nastupují do karantény. Co je a co není epidemiologicky významný kontakt je na posouzení místně příslušné krajské hygienická stanice,“ odpověděl mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz Pražského deníku. Podmínkou účasti na kurzu v délce do 8 dnů je pro školáky od 12 do 18 let buď platné očkování, prodělání nemoci covid-19 nebo laboratorní PCR test ne starší 72 hodin.

„Kvůli časté změně pravidel v této sezóně lyžařské výcviky nemáme,“ sdělil Dalibor Neckář, ředitel ZŠ a MŠ Radlická. Od letošního obnovení plošných testů na koronavirus mezi školáky mají v radlické škole asi pět „záchytů“ a v karanténě je tam momentálně kolem 13 neočkovaných jednotlivců. „Kupodivu několik žáků s negativním antigenem podstoupilo z vlastní iniciativy ještě tentýž nebo následující den PCR test, který byl pozitivní. Proto o spolehlivosti antigenního testování trochu pochybujeme,“ dodal Neckář, který doufá, že v období škol v přírodě na konci jara už bude situace příznivější.

Ani Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium není aktuálně epidemií „paralyzovaná“. Pozitivní test měly v novém roce zatím také jen jednotky studentů, přičemž u dvou tříd se teď čeká na verdikt hygieniků ohledně rozsahu karantén. Smíchovská instituce na podzim začala plánovat 3 lyžařské kurzy pro přibližně 150 účastníků. Uskutečnit se měly na přelomu ledna a února. Hrozba v podobě varianty omikron ale přiměla vedení školy k tomu, že pobyty nakonec neobjednalo.

„U nás šlo především o obavy z toho, že vybereme peníze od studentů, akce se kvůli nepříznivé situaci zruší a my pak budeme muset platbu dostávat od toho provozovatele zpět. Výjezdních akcí máme obecně dost. Pořádáme třeba americké kempy nebo letní kurzy. Budeme teď čekat, jak to celé dopadne,“ konstatoval ředitel Radko Sáblík s dovětkem, že teoreticky by ještě mohli někteří studenti vyjet na organizované lyžování do zahraničí v průběhu března.

Řada základních i středních škol se nicméně chystá vyslat své žáky na lyžařské výcviky v nejbližších dnech nebo týdnech. Jejich ředitelé se obávají zejména situace, kdy někomu z objednaných účastníků vyjde před odjezdem při preventivním testování pozitivní výsledek. Zejména v případě čtvrtečního testování, před nímž jsou školáci spolu v kolektivu, by tak někteří celý kurz raději stornovali, než aby čekali na rozhodnutí hygieniků. Jinde by zvolili „selektivní“ přístup. „My odjíždíme teď v sobotu se sekundami a vydala jsem pokyn, že pokud tam bude někdo pozitivní, tak neočkovaní nesmí odjet. Ostatní by vyjeli,“ řekla ČTK ředitelka Gymnázia Nad Štolou z Prahy 7 Renata Schejbalová.

Podle pražského radního pro školství je dosavadní trend epidemie mezi školáky poměrně příznivý. „Uvidíme, do jaké míry se projeví omikron v dětské populaci. Zatím v datech nějakou radikálně rostoucí křivku nevidíme a proto v tuto chvíli ani nechytáme žádná režimová opatření nad rámec těch ‚vládních‘,“ sdělil Pražskému deníku Vít Šimral (Piráti).