„Přitom je to náhoda, že chovám zrovna andulky. Ale to se musíme vrátit zpátky do 80. let 20. století. S manželkou bychom je možná nikdy neměli, kdyby tenkrát jedna nevletěla omylem k nám na balkon. Manželka zrovna myla okna a andulka nám vrazila do skla,“ vzpomíná Karel Dušánek. O andulku se nikdo nepřihlásil, tak se o ni staral. A dal jí jméno Julíšek.