Jeli jsme spolu besedovat o tom, jak ho chtěli nacisté na konci války popravit za držení zbraní a o jeho účasti na Pražském povstání včetně boje o Český rozhlas. Namířeno jsme měli do Hradce Králové. Pro mne to byl velký den. Vezl jsem ve svém autě válečného veterána, kterého jsem měl na chvilku jen pro sebe. Do té doby jsem s žádným válečným veteránem neprohodil více jak dvě věty.

Cestovat autem se zajímavým neznámým člověkem je vždy zážitek. Jízda vybízí k seznámení. Řidič i spolujezdec se dívají před sebe. Očima sledují vozovku, a přitom jsou koncentrováni na cestu, ústa mluví a ostych rychle opadne. A povím vám, není nic lepšího než vozit skvělého vypravěče.

S rozbitým kolenem do Pečkárny

Lubor se narodil roku 1928 v rodině československého důstojníka a bývalého ruského legionáře. Dětství prožil v Uherském Hradišti: „Bydleli jsme v kasárnách. Měl jsem tam možnost se formovat pohledem na naši armádu a pak otcem, literaturou, skautingem a Sokolem,“ vzpomínal. Po zavedení protektorátu se s rodinou přestěhoval do Prahy. „Taťka byl zapojený v důstojnické tajné organizaci Obrana národa.“

Ještě, než jsme z předměstí Dukla dorazili do centra Pardubic, bylo mi jasné, že právě skauting se stal pro Lubora morálním kompasem, kterým se řídil celý svůj život. A během války se snažil uvádět skautské desatero v život. A jako správný skaut měl na své cestě také i kus štěstí. Po atentátu na Heydricha se dostal do Petschkova paláce, nechvalně známého sídla gestapa na Novém městě v Praze. Rozbil si totiž ve stejný den na kole koleno a gestapo chtělo vidět všechny, kdo si nechali v nemocnici ošetřit zranění. Po krátkém výslechu ho pustili domů.

Válce přesto neunikl, protože byl na jaře 1945 povolán v rámci Todtovy organizace. Nacisté v zoufalé snaze zastavit postup fronty povolali nedospělé mladíky, aby kopali zákopy. „Hlučín byl necelých dvacet kilometrů od fronty a podle toho tam vypadalo. Vojenská vozidla, kolony vojska i uprchlíků, ranění přicházející celí zakrvácení, zablácení přímo z bojové linie. (…) Za pokus o zběhnutí, třikrát předstírání nemoci, neoprávněné nedostavení se do práce je trest smrti. Přesto všechno uteklo již asi čtyřicet kluků.“

Když jsem se ho zeptal, zdali tam provedl i nějakou sabotáž nebo odbojový čin, ukázalo se, že tuto otázku čekal a duchapřítomně mi pověděl: „S kamarádem, skautem Vlkem, jsme sabotovali zbraně připravené pro německý Volkssturm. (…) Zjistili jsme, že za barákem je kůlna a tam jsou flinty a že tam je jenom obyčejná petlice. Jako důstojnické dítě jsem věděl, jak flinty fungují, tak jsme si s Vlkem říkali, že ty flinty musíme znehodnotit, ale tak, aby to nebylo poznat. Na pušce je úderník, který má takovou špičku, tak jsme ty špičky prostě pouráželi. Pak jsme zjistili, že jsou tam bedny s panzerfausty, já už věděl, že v těch panzerfaustech je výbušná a hnací nálož, tak jsme prostě ty válečky naházeli do rybníka. Panzerfausty byly dobré jen jako kyj a palcát. Dneska to člověk říká jako fór, ale vlastně to byla největší sabotáž, co jsme tam v tu dobu mohli udělat.“

Doprovod raněného

Na konci války v dubnu 1945 byl zatčen na olomouckém nádraží. Měl granáty po kapsách a plný kufr střeliva. Byl tam s ním jeho skautský bratr Vlk. Lubor u sebe schovával zbraně a kamufloval to tím, že pomáhá zraněnému kamarádovi. Vše probíhalo hladce, než přišla německá kontrola, která Lubora zatkla a duchapřítomný Vlk zapřel, že cestuje společně s ním. „Nakonec ti esesáci říkali: ‚To je jedno, jestli ho znáš, nebo neznáš. Pamatuj si, že tenhle druhej se víckrát domů nevrátí!‘“

„A co vás zachránilo?“ ptal jsem se ho při nájezdu na Hradubickou silnici a očekával nějaký heroický čin. Místo toho použil mazanou lest.

„Všechno dobře dopadlo, a sice dílem náhody. Večer přišel chodbař na celu a říká: ‚Chlapi, šéf zdejšího gestapa je z Brna, odjíždí ještě večer evakuovat rodinu, páč se tam blížej Rusáci, a má sem přijít šéf gestapa z Jihlavy.' Skutečně ráno přijel, zjistil, že má plnou věznici všelijakých lidí a že se blíží Rusové od Ostravy k Olomouci, tak okamžitě nástup a všichni, co jsou schopní, tak do tábora Hradiska u Olomouce, dostanou lopaty a budou kopat zákopy a protitankové příkopy. Dali nám zase naše věci zpátky. Dodneška mám doklad, s kterým jsem cestoval, že jsem byl odeslán jako doprovod raněného do Prahy. Teď nás znovu registrovali. Když jsem přišel na řadu, tak říkám: ‚Promiňte, SS Lagerführer, je to asi nějaký omyl, já jsem vůbec neutekl.‘ Oni hlásili, že jsou to dělníci, kteří utekli z Říše. ‚Já jsem odnikud neutekl, já tady mám doklad, že jsem odeslanej jako doprovod raněného.‘“

Německý důstojník s ním chvíli diskutoval a nakonec řekl, aby si sebral své věci a šel domů. To mu pravděpodobně zachránilo život.

Zajali jsme Němce, získal jsem flintu

V polovině Hradubické silnice jsme se dostali k Pražskému povstání a k boji o Český rozhlas. Zajímal se o mé znalosti a trochu mě zkoušel. Chtěl vědět, jaký mám názor na Edvarda Beneše a dostali jsme se také k tématu osvobození a smyslu českého povstání. Myslím, že jsem v odpovědích obstál, ale mnohem více mě zajímaly jeho zážitky.

Vyprávěl mi, že 5. května oblékl skautský kroj a šel na Václavské náměstí. Tam uslyšel volání Českého rozhlasu o pomoc. „Byli tam mladí četníci a dělala se skupina, která poleze nahoru po lanech přes střechu do rozhlasu. Nalepil jsem se na jednoho četníka, ten měl karabinu a pistoli, já měl granát. Vystřílel jsem pistoli. Zajali jsme Němce, získal jsem flintu.“

Lubor se následně přemístil do kasáren Jiřího z Poděbrad, kde se jeho slovy budovala regulérní armáda. Tam dostal československou přilbu a stejnokroj. Byl zařazen do přepadového oddílu, který pomáhal likvidovat ohniska odporu. Bojoval v centru Prahy.

„A jaké byly odpovědi Němců na českou ofenzivu? bránili se zuby nehty?“ ptal jsem se. „Němci postupovali divoce. Hnali před tankama lidi, postříleli spoustu lidí na Masaryčce, tak jsme museli ustoupit napřed na Uhelný trh, pak až za Prašnou bránu, pak tedy nás stahovali až na břeh k Národnímu divadlu, ale to už bylo další den,“ popisoval klidným hlasem dramatické chvíle povstání, zatímco má představivost pracovala na plné obrátky. Docházela mi slova a přál jsem si, aby vyprávěl dál. A Lubor pokračoval nečekaje na otázku.

Vzpomínal na to, že když byla vyhlášena kapitulace, bylo dohodnuto, že Němci nechají těžké zbraně na okraji Prahy a odejdou. Při té příležitosti dostal s dalšími muži za rozkaz držet ochranný kordon od Staroměstského náměstí po Pařížskou ulici. „Dodneška to vidím, za zády těsně vedle nás kouřila Staroměstská radnice, tam byly trosky, tam byla roztříštěná hlava něčí, jenom zuby z ní koukaly, nějací mrtví tam ještě byli. Projížděly kolony těch Němců, ježili flintami, čekali, kdyby po nich někdo vystřelil, tak že budou střílet taky, ale proběhlo to klidně,“ zakončil své vyprávění.

Vybudujte muzeum totalit

Náš rozhovor pak pokračoval jiným směrem. Řešili jsme, co nás bude čekat na besedě a jaká vybereme témata. Minuty utíkaly a my už byli v Hradci Králové a blížili se k cíli. Pokud si dobře vzpomínám, bavili jsme se o tom, že mladým lidem je potřeba předávat příběhy předchozích generací jejich vlastním jazykem a moderními prostředky. Slovo dalo slovo a Lubor se zeptal, zdali by nestálo za to vybudovat muzeum totalit. Řekl jsem mu, že něco podobného by bylo potřeba, ale že to v dohledné době nevidím jako reálné. Pak už jsme jen pokračovali na besedu.

Od té doby uběhl rok a půl. V roce 2019 se ale situace změnila a já mohl s radostí říct: „Pane Šušlíku, chystáme se otevřít muzeum totalit. A bude otevřeno v Pardubicích!“ Netrvalo to dlouho a Lubor nechyběl na první uzavřené prohlídce budoucích prostor Institutu, kde jsem mohl s hrdostí všem přítomným oznámit, že bude jeho patronem.

Lubor Šušlík se bohužel nedožil slavnostního otevření Institutu Paměti národa v Pardubicích, které se chystá na druhou polovinu listopadu tohoto roku. Zemřel před několika dny, 21. září 2021 ve věku 93 let.

Tomáš Heller