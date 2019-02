Mezi prvními smutečními hosty dorazili režiséři Zdeněk Troška, Filip Renč a Václav Kříž. Z herců se rozloučili se zesnulým Vorlíčekm třeba Jan Hrušínský a Jiřina Bohdalová. Květiny k rakvi položil i Pavel Trávníček, kterého proslavila role prince v pohádce Tři oříšky pro Popelku. Notoricky známá melodie ze snímku z roku 1973 hrála v závěru obřadu. Pak zazněl zaplněnou síní potlesk vestoje. Z lavice se zvedla také herečka Dagmar Patrasová, představitelka princezny Xenie z televizního seriálu Arabela. Oblíbenost této pohádky, na níž Vorlíček spolupracoval s tradičním parťákem Milošem Macourkem, rovněž přesáhla československé hranice. Poslední sbohem přišel nyní legendárnímu režišérovi Petr Dvořák, ředitel České televize.

Zelenka, s nímž se seznámil Vorlíček před 43 lety při přijímacích zkouškách na FAMU, zmínil v proslovu režisérovu zálibu ve víně. „Po prvním přípitku, který jsme vždy věnovali zdraví, načež si Václav zapálil cigaretu, začala poletoval jména jako Miloš Macourek, Ota Hofman, Emil Sirotek, Iva Janžurová, Vladimír Menšík, Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová, Jan Libíček, František Filipovský, Jan Hrušínský, Libuška Šafránková, trikový kameraman Vladimír Novotný a stovky dalších osobností, se kterými Vašek během desítek let spolupracoval, a já měl najednou pocit, že všichni ti úžasní kumštýři přisedají k našemu stolu, pozvedají své sklenky a s povděkem připíjejí režisérovi, který má velkou zásluhu na tom, že je i on, a to měrou velmi podstatnou, pomohl učinit nesmrtelnými,“ pronesl Zelenka, který natočil o kamarádovi dokument Václav Vorlíček, král pohádek a komedií.

Zelenka se v závěru své řeči zarazil a prohlásil: „V té chvále musím ale brzdit, Vašek nesnášel velká slova, takže mi nezbývá než suše konstatovat, že odešel Mistr svého oboru. Svojí prací se pokoušel o to, aby svět byl aspoň trošinku veselejší a lidštější,“ řekl, načež se Vorlíčkovi uctivě poklonil. „On byl můj filmovej táta,“ uvedl Trávníček v rozhovoru s novináři před krematoriem ve Strašnicích. S Vorlíčkem se kdysi mladý princ, kterého na filmovém plátně zkrotila až krásná Popelka, potkal naposledy při premiéře Renčovy divadelní adaptace Tří oříšků. „Byl zvědavý, jak to bude vypadat na jevišti. Líbilo se mu to.“ Podle Trávníčka nedával svou nemoc vůbec najevo. Renč označil Vorlíčka za supermana českého filmu. Všichni se shodli, že zesnulého kolegu nepouštěl humor ani v těžkých chvílích.