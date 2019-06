V Praze v přístavišti Pražské Benátky posádku lodi s mariánským sloupem přivítal malý okruh příznivců za volání "sláva". Připravena byla i hudební produkce. Po necelé hodině kotvení posádka sestoupila na molo, kde se uskutečnil přípitek ve jménu Panny Marie.

Přibližně šedesátitunový náklad za pomoci jeřábu nakládal Váňa se svými spolupracovníky v pondělí ve Staré Boleslavi. Kamiony tam díly přivezly z Josefova, kde byly dosud uloženy.

V sobotu od 16 hodin pořádá Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí veřejné setkání. Na místě chce Váňa lidem projekt představit, přivézt tam první kámen a znovu začít odkrývat dlažbu. Včera Váňa novinářům řekl, že v sobotu nutně nemusí na náměstí znovu kopat.

"Stavbu jsme zahájili, dali jsme do stavebního deníku, nikdo nám to nerozporoval. Stavba byla oficiálně zahájena a my pokračujeme ve stavbě," uvedl. Loď, která kameny přivezla, bude nyní sloužit jako staveniště.

Stavba byla zahájena

Váňa pravděpodobně do soboty nezíská zábor, o který žádal na konci května, ani povolení k vjezdu. Podle včerejšího Váňova vyjádření to není vyloučeno. "Dostali jsme vyjádření, že musíme doplnit harmonogram prací a souhlas majitele pozemku, to doplníme," uvedl Váňa. "Souhlas majitele pozemku máme, je to dokument, který byl vydán. Konzultoval jsem to všechno s právníkem, který mi připravil ten papír," doplnil.

Stavební povolení na znovupostavení mariánského sloupu na původní místo získal Váňa v roce 2017. Letos v červenci vyprší jeho platnost. Podle Váni a jeho spolupracovníků by ale stavební povolení nemělo pozbýt platnost, protože stavba byla zahájena.

Na obnovu mariánského sloupu přispěly tisíce lidí. Významnou měrou se podílelo i 20 měst. Váňa před několika lety oslovil města, kde stojí mariánský sloup, s žádostí o podporu. Kámen k výrobě zakoupila například Olomouc nebo Hořice. Názvy všech měst jsou vytesány na kamenech. Celkové náklady na výrobu sloupu činí přes čtyři miliony korun, uvádí Společnost pro obnovu mariánského sloupu na svém webu.

Váňa se svými spolupracovníky začal s obnovou sloupu na Staroměstském náměstí už na konci května. Akci přerušili městští strážníci. Sochaři poté museli místo uvést do původního stavu.