„Negativní trend můžeme otočit, stačí upravit životní styl a mít 150 minut pravidelného pohybu týdně. Stačí zhubnout pět procent své hmotnosti,“ radí Michal Vrablík, zástupce přednosty III. interní kliniky VFN.

Praha zavře asistenční centrum pro uprchlíky, prý za to může pasivita vlády

Zatímco lékaři zachraňují díky přístrojům typu ECMO a špičkové zdravotnické péči životy, na druhé straně lidé žijí nezdravě. „Musíme nemocím předcházet. Jednoznačně vidíme, že i v době covidu lidé umírali v důsledku chronických oběhových onemocnění. Někteří měli covid v kontextu chronického onemocnění oběhu,“ přibližuje Vrablík.

Za poslední dva roky výrazně narostl počet úmrtí na chronickou ischemickou chorobu srdeční, křivka přitom v posledních deseti letech klesala. Na tuto nemoc srdce v roce 2020 zemřelo 19 171 lidí, na covid-19 to bylo 10 539, tedy o polovinu méně.

Šestý případ opičích neštovic v Praze: Cizinec skončil v domácí izolaci

Data například ukazují, že počet úmrtí na kardiovaskulární nemoci je v Česku dvojnásobný oproti zemím západní Evropy. Průměrný Čech žije až dvacet let s nějakou formou nemoci, zatímco Švéd jen tři roky. Podle odborníků za to může zmíněný nedostatek fyzických aktivit, nevhodná strava a hlavně vysoká konzumace alkoholu, v jehož spotřebě je Česko třetí v Evropě, svou vinu nese i kouření, cigaretu si pravidelně dopřává zhruba čtvrtina populace.

Podle Vrablíka je také častý problém v tom, že pacienti nedodržují předepsanou léčbu, polovina z nich do půl roku opouští předepsanou medikaci. „Tělo je designováno na to, aby se hýbalo. Pohyb je mnohem levnější než léčba léky. Poslední dva roky opakovaných restrikcí vedly k tomu, že lidé měli méně pohybových aktivit a my máme více pacientů,“ řekl Vladimír Tuka. Podle něj se lidé méně hýbali, jedli méně zdravě a pili více alkoholu, což zapříčinilo nárůst těchto chorob.