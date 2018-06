Lítačka v mobilu i volné parkování. Golemio pomůže Praze stát se chytrým městem

V magické rudolfínské Praze dle pověsti chránil město Golem. Po mnoha staletích teď podle něj pojmenovali tzv. datové platformy. Golemio sbírá data o pražské dopravě, parkování, životním prostředí či pohybu cyklistů. Platforma Golemio je důležitou součástí projektu Smart Prague, který má z metropole učinit "chytré město" a pomocí moderních technologií usnadnit život jejích obyvatel.

Golemio byl představen ve středu v poledne na tiskové konferenci primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) a zástupci městské společnosti Operátor ICT, která datovou platformu vyvinula. Operátor ICT koupil za 2,3 milionu korun software nutný pro fungování platformy od společnosti Cisco. Další provozní záležitosti včetně správy webu www.golemio.cz, kde si mohou lidé i firmy data prohlédnout či využít ke komerčním účelům, si zajistila firma sama. Hlavní město čerpalo inspiraci v New Yorku.

Datová platforma jako technické řešení se skládá ze dvou částí. Jedna je interní a má sloužit městským institucím jako zdroj informací pro lepší rozhodování, druhá - ve středu představená - slouží veřejnosti. Celkově na projektu podle jeho šéfa Benedikta Kotmela pracuje tým pěti nebo šesti lidí. "Projekt celkově na začátku počítal s rozpočtem 25 milionů na 18 měsíců, nicméně to ani zdaleka nebude utraceno. Předpokládají se zhruba poloviční náklady," uvedl Kotmel.

"Golemio je klíčovým projektem koncepce Smart Prague. Má zcela strategický význam, protože propojuje odlišné oblasti a je jakýmsi mozkem všech dalších inovačních projektů v našem hlavním městě. Už dnes Praha patří mezi lídry analýzy dat, nyní chceme být nejlepší v Evropě," řekla novinářům primátorka Krnáčová.

"Je to výborná příležitost ke spolupráci veřejného sektoru, soukromého sektoru a akademické sféry," dodal ředitel Operátora ICT Michal Fišer. Podle něj by měla datová platforma sloužit také těm, kteří jsou zodpovědní za správu města - tedy politikům.

A díky čemu konkrétně ocení projekt Golemio sami Pražané? V budoucnu například se půjde místo plastové karty prokázat Lítačkou v mobilu. Aplikace počítá i s monitoringem parkovacích míst. Už nyní lze rezervovat volná místa v rámci tzv. "modrých zón", časem by měli mít řidiči přehled o parkování v celé Praze.

Na sbírání dat Operátor ICT spolupracuje s městskými společnostmi, jako jsou například například Technická správa komunikací, Institut plánování a rozvoje, organizátor pražské dopravy Ropid. Dohodu s dopravním podnikem komplikuje soudní spor, a tak získané údaje se týkají zatím hlavně příměstkých linek.

Tvůrci Golemia se snaží rovněž přesvědčit městské firmy a místní samosprávy, aby si do smluv s dodavateli IT systémů nezapomněly začlenit svůj přístup k datům. "Nebudou pak muset platit velké částky za výstupy dat, které pro ně může vytvořit právě Operátor ICT," tvrdí Kotmel. A dodal, že platforma by ráda oslovila také soukromé firmy - zabývající se hlavně sdílenou ekonomikou. Před podpisem je memorandum s bikesharingovou společnosti Rekola.

Jenže tak bájnou pověst jako "předchůdce" Golem datová platforma s podobným názvem zřejmě mít nebude. Pražská opozice a nezisková organizace Transparency International (TI) v minulosti Operátora ICT označila za "černou díru", ve které mohou mizet stovky milionů korun bez dostatečné veřejné kontroly. Primátorka i zástupci firmy to odmítli s tím, že kontrola je dostatečná.

Kritici navíc vyčítají Krnáčové a spol., že Praha měla být chytrá už daleko dříve. Podle nich byly zakázky na zavedení wi-fi připojení na Petříně či projekt chytrých laviček a košů podezřelé. O obojí se přitom postrala právě firma Operátor ICT.