Cestující, kterým by karta v letošním roce propadla, tak budou moci s Lítačkou cestovat hromadnou dopravou po Praze a Středočeském kraji až do roku 2023.

Lidé nebudou muset provést žádný úkon, tak jak tomu bylo v minulosti například vložením karty do validátorů, které již od konce srpna 2018 nejsou pro cestování v metropoli a okolí potřeba. „V současnosti je v našem systému registrováno něco málo přes 859 000 karet Lítačka a na více než 630 000 je poté nahrán dlouhodobý časový kupón,“ řekl generální ředitel společnosti Operátor ICT Michal Fišer. Platnost končí v letošním roce 450 tisícům z nich.

Kupony MHD už lidé dokonce ani nemusí mít na kartě Lítačka. Od roku 2018 mohou cestující kupóny převést na bezkontaktní bankovní karty či železniční In Kartu. Loni k tomu přibyla možnost mít dlouhodobý časový kupón pouze v mobilní aplikaci PID Lítačka a odbavovat se jen prostřednictvím obrazovky mobilu.

„Rozhodnutím prodloužit platnost karet Lítačka o tři roky chceme vyjít vstříc všem cestujícím v hlavním městě a ulehčit jim tak starosti s vyřizováním nové karty. Navíc tím zabráníme zbytečným nákladům, které by vydávání nových karet představovalo. Do budoucna rovněž plánujeme prodlužovat platnost i dalších karet Lítačka, jimž by končila planost v roce 2021 a zvyšovat tak co nejvíce pohodlí cestujících,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).