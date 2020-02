Lítačka tak pomůže například vyhledat volné parkoviště na okraji města, najít nejvhodnější spoj MHD do centra a na poslední úsek například nabídnout jízdu na sdíleném kole či koloběžce. Parkování i jízdenku lidé zaplatí skrze aplikaci.

S těmito novinkami počítá projekt nazvaný Polaď Prahu, který koncem minulého roku schválila rada města. Pro zavedení stanovuje termín do roku 2023. Město nyní jedná s jednotlivými firmami. „V současné době jednáme s carsharingovými a bikesharingovými společnostmi, které mají o integraci do Lítačky zájem. Jednání budou trvat do konce června a do konce tohoto roku by měly být služby těchto společností integrovány do Lítačky,“ uvedl radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Například firma Lime, provozující na 1500 koloběžek v centru Prahy, má ale vstup zatím zapovězen, i když tvrdí, že s městem jedná. „Společnost Lime musí nejprve splnit podmínky bezpečného a ohleduplného fungování vůči chodcům a veřejnému prostoru, které od města obdrželo. Pak budeme jednat o prohloubení potenciální spolupráce,“ řekl Scheinherr.

Nové elektrokoloběžky

Do ulic metropole vyslala nově své elektrokoloběžky i firma re.volt, nasadit jich letos chce nejméně tisícovku. Integraci do Lítačky ale nepotvrdila. „Pro nás je to právně složitá věc, pokud však tuto nabídku dostaneme, rádi ji využijeme,“ uvedl ředitel re.voltu Pavel Kuchta.

V současné době ROPID registruje přes 859 tisíc karet Lítačka, z nichž 630 tisíc má dlouhodobý časový kupon. Zatím je možné se skrze aplikaci odbavovat a vyhledávat spojení. „Mělo by to být více propojené s dalšími návaznými službami. Jde o to, aby uživatel měl na jednom místě všechny informace o své cestě již z domu,“ uvedl mluvčí ROPID Filip Drápal.

Mikromobilita se v loňské sezoně těšila značné oblibě. Dokládají to data, která Pražskému deníku poskytli tři největší poskytovatelé sdílených kol a koloběžek, firmy Lime, Rekola a Freebike, které mají v ulicích dohromady tři tisíce prostředků udržitelné přepravy. Firmy loni zaznamenaly 1,7 milionu výpůjček a jejich zákazníci loni najezdili celkem přes tři miliony kilometrů.