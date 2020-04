Dopravce nabízel spoustu různých způsobů, jak si kupon či jízdenku pořídit. Od aplikace Lítačka přes SMS jízdenku, eshop nebo bezkontaktní platební terminály. Ne všem však takové možnosti vyhovovaly. U jednorázových jízdenek problém nebyl, ale k dobití časového či několikapásmového kuponu už byl zapotřebí bezhotovostní platební styk. O papírových kuponech ani nemluvě, ty prostě neměl kdo fyzicky vydat.

"Chodí za mnou Ukrajinci co u nás pracují a pořád se mě ptají, jak si mají dobít Lítačku, když jim končí kupon a oni nemají účet. Poslal jsem je do Škodova paláce, ale tam to prý nefunguvalo," svěřil se minulý týden Pražskému deníku jeden z mistrů pražské stavební firmy. "Četl jsem, že revizoři nějak moc nekontrolují, ale samozřejmě stejně mají strach," doplnil.

Od středy 1. dubna, kdy se otevřelo prodejní místo v Centrálním dispečinku dopravního podniku v ulici Na Bojišti v Praze 2, je vše vyřešeno. V následujících dnech bude možností, jak si pořídit jízdní doklady, ještě více.

Přibudou další místa

Již v pátek 3. dubna budou k těmto účelům sloužit Střediska dopravních informací, neboli tzv. infocentra, v těchto lokacích: Hlavní nádraží 1 a 2, Můstek, Anděl, Hradčanská a Nádraží Veleslavín.

V pondělí 6. dubna se pak otevřou okénka ve vybraných stanicích metra. Na lince A to budou stanice Skalka a Bořislavka, na lince B Černý most, Florenc a Zličín a na lince C konečné stanice Háje a Letňany.

Nicméně výrazně omezena je provozní doba výdejních míst. Všechna jsou v provozu pouze od pondělí do pátku mezi 9.30 a 17. hodinou. "Žádáme klienty, aby k prodejnímu okénku, respektive do prostor infocenter vstupovali jednotlivě a dodržovali nařízení o zakrytí nosu a úst," vyzval zákazníky dopravní podnik na svých webových stránkách.