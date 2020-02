K pořízení dlouhodobého kuponu tak nově stačí založit si účet na webové stránce regionálního dopravního systému PID Lítačka a stáhnout si do chytrého telefonu stejnojmennou aplikaci. V ní zůstane po nákupu předplacené jízdné nahrané a jeho držitel se prokazuje u revizora nebo v příměstských autobusech pomocí QR kódu, zobrazeného na displeji.

Na stejném principu přitom funguje už od loňského prosince přenášení dlouhodobých kuponů z plastové karty Lítačka do mobilní aplikace. Nabídku využilo už téměř 70 tisíc uživatelů, což je necelá desetina všech držitelů nástupkyně Opencard.

„To jen dokazuje, že směr digitalizace, kterým se městská doprava ubírá, je správný,“ komentoval zájem veřejnosti Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT, která má na starosti provoz a rozvoj dopravního systému PID Lítačka.

Po přenosu předplaceného jízdného do mobilu zároveň přestává být jako doklad použitelná plastová karta. To se ale možná změní. Operátor ICT prověřil, jak zabránit možnému zneužívání „duplicitních“ nosičů jízdenek a umožnit používání obou typů.

Užitečné by to mohlo být například při prokazování kuponu v příměstských autobusech v situaci po vybití telefonu. Revizoři už kvůli tomu disponují powerbankami. Možnost změnit pravidla v tomto směru by teď měla ještě posoudit organizace ROPID.

Papír i plast zůstanou

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) doufá, že v budoucnu aplikace plastovou kartu v podstatě nahradí. „Do budoucna plánujeme také informační kampaň přímo na prodejních místech, abychom rozšířili povědomí o výhodách mobilní aplikace. Přijde mi dobré dát lidem možnost, aby nemuseli čekat ve frontách, když si můžou všechno během chvíle zařídit přes chytrý telefon,“ řekl primátor po spuštění nové funkce v e-shopu Lítačky.

Úplné zrušení fyzické karty nicméně není v plánu. To samé platí o papírových průkazkách, které stále využívá malá část Pražanů. Především těch, kteří si mezi sebou půjčují kupon bez osobních údajů třeba v rámci firmy anebo lidí, kteří nechtějí být „v systému“.

Jízdné tohoto typu je dražší než u nepřenosných dokladů měsíční stojí 670 korun a roční 6100, což je téměř dvojnásobek ve srovnání s Lítačkou. Desítky tisíc lidí pak využívají jako identifikátor při cestování Prahou a okolím místo Lítačky platební kartu nebo In Kartu Českých drah.

Informace o zpoždění již letos

Aplikace PID Lítačka umožňuje už od léta 2018 nákup jednorázových jízdenek v Pražské integrované dopravě přes mobil. Zařízení na přečtení QR kódu má nainstalované 26 různých dopravců ve třech tisícovkách autobusů a připraveni jsou na to i průvodčí ve vlacích.

Výhledově by se měla tato aplikace stát také lepším „průvodcem“ na cestách po městě a metropolitní oblasti. „Ještě letos by měla aplikace začít ukazovat aktuální zpoždění konkrétních spojů,“ uvedl Vladimír Antonin Bláha z Operátora ICT.

Jako „hudba vzdálenější budoucnosti“ se pak v tuto chvíli jeví plány na propojení aplikace s dobíjecími stanicemi pro elektromobily, s půjčovnami elektrokol, koloběžek či aut.