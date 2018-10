Lipenecká škola oslaví v sobotu 150. výročí. Děti si zkusí, jak se psalo brkem

Už tuto sobotu, 20. října, oslaví Základní škola Praha-Lipence 150. výročí svého založení. Pro všechny příchozí, místní i přespolní, je připraven bohatý program.

Škola Lipence, historické fotoFoto: ZŠ Praha-Lipence

Oslavy budou slavnostně zahájeny ve 14 hodin v tělocvičně školy, kde bude program pokračovat až do 17 hodin. Soutěže a občerstvení, to vše za doprovodu hudby, budou připraveny od 16 do 19 hodin v Obilní ulici.

„Díky obyvatelům naší městské části a dalším, kdo zapůjčili dobovou dokumentaci, jsme mohli připravit tematické výstavky mapující vývoj naší školy i celého českého školství,“ přibližuje ředitelka ZŠ Jitka Krůtová.

Pozvání na oslavy přijala nejstarší dosud žijící bývalá žákyně školy, 96letá paní Mašlová, která se ráda podělí o své vzpomínky. Připraveny jsou dílničky pro děti, kde bude možné si například vyzkoušet, jak se kdysi psalo brkem.

Už od 13 hodin začne v tělocvičně prodejní výstava výtvarných prací žáků školy. Zájemci si je mohou předem prohlédnout na webových stránkách zslipence.cz. Výstava bude prodejní, některá dílka bude možné zakoupit rovnou, jiná ve veřejné dražbě, která proběhne mezi jednotlivými bloky programu.

V závěru oslav bude odhalena také pamětní deska. V 19 hodin je zakončí slavnostní ohňostroj. „Odpálen bude ze staveniště bytového komplexu Lipenecký park, který vyrůstá v sousedství školy,“ upřesňuje Jitka Krůtová.