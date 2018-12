Také v příštím roce se budou muset cestující v pražském metru obrnit trpělivostí. Dopravní podnik (DPP) chystá tři uzavírky na lince C kvůli výměně dřevěných pražců za betonové. První omezení provozu nastane o Velikonocích.

Praha (3. 7. 2017) – Dopravní podnik mění na trase C metra vysloužilé dřevěné pražce za železobetonové v kolejišti mezi stanicemi Muzeum a I. P. Pavlova. Vyžádalo si to uzavření úseku mezi stanicemi Pražského povstání a Florenc, a to od 1. až do 9. červen | Foto: Deník / Holakovský Milan