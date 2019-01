PRAHA - Už zítra se budou moci lidé poprvé svézt speciální „cooltourní“ autobusovou linkou, která bude pro cestující pravidelně a zdarma zajišťovat spojení mezi vybranými objekty Národního muzea a Národní galerie. Nedělní termín je výjimečný, linka má jezdit každou první sobotu měsíci, a to pokaždé jinou trasou.

Cool Tour linky vyjíždějí na prohlídku Prahy už tuto neděli. | Foto: Martin Divíšek

Každý měsíc totiž bude mít určité tematické zaměření. Poprvé Cool tour linka propojí Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Národní muzeum) a expozici asijského umění na zámku Zbraslav (Národní galerie v Praze). První spoj vyjede v neděli 9.40 hodin z nástupní zastávky Staroměstská a dále přes Karlovy Lázně, Smíchovské nádraží, Zbraslavské náměstí, Zbraslavské nádraží (pouze vybrané spoje) a zpět. Další autobusy budou vyjíždět ve 20minutovém intervalu až do 17 hodin.

Linka je zdarma, vstupné do jednotlivých objektů zůstává v tradiční výši. Návštěvníci, kteří v rámci Cool tour linky zavítají do všech expozic obou institucí, získají atraktivní věcnou cenu a vstup do posledního navštíveného objektu zdarma. Cool tour linka v roce 2007