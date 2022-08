"Klíčová fáze výstavby nastane podle současných předpokladů v únoru 2023, kdy se stanice na deset měsíců uzavře pro veřejnost a vlaky jí budou pouze projíždět. V tomto období budou odstraněny původní eskalátory a nahrazeny novými moderními, které bychom rádi zprovoznili na konci listopadu," uvedla Řehková.

Stavba bezbariérového přístupu začala loni v září. Od března letošního roku dělníci razí přestupní chodbu. Nyní ražba spěje ke konci a stavební firma se připravuje na poslední část, a to svislé šachty s prorážkou do stanice. Otevření bezbariérového přístupu plánuje DPP na první polovinu roku 2024.

"V samotné stanici se uskutečňují od letošního března takzvané předstihové práce, které se týkají převážně neveřejných prostor, a sice technologického zázemí, větrání a komory dodatečného vstupu," dodala Řehková. Při opravě dělníci zrekonstruují či vymění rozvody a osvětlení, odstraní průsaky, vymění vzduchotechniku a opraví poškozené části obkladů a dlažby.

Pražský dopravní podnik chystá opravy dalších stanic metra. Na trase A to jsou například Flora, Hradčanská nebo Želivského. Dokončena byla oprava vestibulu a výměna eskalátorů ve stanici metra B Anděl ve výstupu směrem Na Knížecí. V uplynulých letech byly opraveny například stanice metra B Jinonice a na trase C Opatov. DPP průběžně také vyměňuje pražce na lince C, modernizuje zabezpečovací zařízení a vyměňuje stropní desku ve stanici metra C Florenc.