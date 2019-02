Praha – Hlavní město včera nečekaně odvolalo kontroverzní návrh na sloučení dvou středních škol. Představitelé magistrátu přitom ještě minulý pátek ujišťovali, že nepopulární úsporné opatření je nutné s ohledem na celkový úbytek studentů i ekonomický stav resortu.

DEMONSTRACÍ proti slučování středních škol zažilo Mariánské náměstí hned několik. Na fotografii protestují studenti Energetického SOU Poděbradská v květnu 2007. | Foto: Archiv deníku

Slučování se tedy k 1. září letošního roku konat nebude. Prý kvůli sérii závažných pochybení pracovníků magistrátního odboru školství. Jejich ředitel Jiří Pilař ji včera „zaplatil" výpovědí. Ve funkci musí skončit. „Veškeré kroky vedoucí k plánovanému slučování jsou zastaveny," ujistil šéf zastupitelského klubu TOP 09 Jiří Vávra. Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině i Obchodní akademie a ekonomické lyceum Svatoslavova podle něj budou i v příštím školním roce fungovat beze změny.

Učitelé i studenti informaci přivítali, ale přesto neodvolali demonstraci, která se má sejít dnes v podvečer v budově průmyslovky V Úžlabině. „Pro město by slučování bylo ztrátou. Předem si neověřilo, kolik v posledních letech investovalo do renovace školy. I proto chceme demonstrovat," zaznívalo včera z webových stránek školy.

„Praha chtěla zrušit nejlepší pražské ekonomické lyceum, což dokazují výsledky republikových srovnávacích testů a předem si to nezjistila," uvedla mimo jiné zástupkyně ředitelky OA Svatoslavova Jarmila Kvapilová.

Kritika, mířená ze strany dvou slučováním ohrožených středních škol průmyslovky V Úžlabině a Obchodní akademie Svatoslavova na magistrát se včera ukázala být oprávněnou. Šéf zastupitelů hlavního města za TOP09 Jiří Vávra upozornil, že úředníci městského odboru školství předem neinformovali resortní radní Helenu Chudomelovou o velkém objemu investic, který v posledních letech „přitekl" do průmyslovky V Úžlabině. Loni prý škola za přispění Prahy částečně opravila budovu a vybavila učebny. Stálo to asi dva miliony korun. Dalších 800 tisíc korun měla průmyslovka dostat letos na nové technické vybavení. „Studenti ani pedagogové se proto nemusí obávat, že by škola byla v příštích letech rušena nebo slučována s jinou školou," ujistil Vávra v přímém rozporu s pátečním výrokem radní Chudomelové.

„Obchodka" zatím vyhráno nemá

Případ OA Svatoslavova je prý o něco složitější. Přes její kvalitní výsledky nad ní stále visí hrozba sloučení, pokud majitel budovy Praha 4 nezredukuje nájemné, které hradí hlavní město. Podle mluvčího Prahy 4 Jiřího Bigase jde o tři miliony korun ročně. Starosta Prahy 4 Pavel Caldr už před dvěma týdny avizoval, že je o výši nájmu ještě ochoten jednat.

Dalším problémem OA Svatoslavova jsou prý přemrštěné ceny energií a hlavně tepla, které město musí hradit. Teplo do školy dodává městská firma 4-Energetická, kterou nyní prověřuje policie. „Pokud nepřijde vstřícný krok ze strany Prahy 4, nezbude nám než přesunout školu jinam," připustil Vávra.

Připomeňme, že město podle pátečních informací radní Chudomelové nehodlalo uspořit pouze na sloučení dvou škol.

- Zredukováno mělo být sedm prvních ročníků na šesti gymnáziích zřizovaných městem. Školy žádaly o otevření dvou prvních ročníků, Praha chtěla povolit pouze jeden. Gymnázium U Libeňského zámečku v Praze 8 chtělo otevřít čtyři třídy čtyřletého studia; Praha mu měla povolit pouze tři.

- O patnáct tříd méně měly otevřít průmyslovky, vyšší odborné školy nebo obchodní akademie. Magistrát chtěl seškrtat první ročníky na 13 těchto zařízeních. Vetšinou mělo jít o redukci jedné třídy, pouze Střední průmyslová škola strojírenská v Betlémské ulici v Praze 1 požadovala pro obor informační technologie tři třídy a povolenou dostala jednu. Žádný první ročník neměl otevřít obor prodavač na Středním odborném učilišti potravinářském v Libušské v Praze 4 a obor pečovatelské služby na Střední zdravotnické škole v Ruské ulici v Praze 10.