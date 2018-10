Lídři Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil řešili fungování městské rady

Lídři pražských Pirátů, Prahy sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) dnes řešili fungování budoucí koalice a rady hlavního města. Uvedl to starosta Prahy 7 a lídr PS Jan Čižinský. Programové prohlášení by měly mít strany hotové po víkendu a do konce příštího týdne chtějí vyřešit personální obsazení rady včetně jména primátora. Pokud koalice vznikne, bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. S ODS, která volby v Praze vyhrála, ani s ANO nejednají a je možné, že obě skončí v opozici.

dnes 13:55 SDÍLEJ:

Strany se dohodly například na tom, že se budou radní setkávat na pravidelných schůzkách ještě před zasedáním rady hlavního města. "Na tom panuje shoda," řekl Čižinský. Kdo obsadí která místa, zatím ještě není dohodnuto. "Personální věci včetně obsazení jednotlivých výborů zastupitelstva bychom rádi měli domluveny do konce příštího týdne," dodal. ČTĚTE TAKÉ: ODS je v Praze ze hry. Lídři: Koalice nepadne kvůli tomu, kdo bude primátor Jasno není zatím v tom, kdo bude primátorem. Čižinský v týdnu řekl, že PS na postu primátora netrvá. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil zatím neřekl, zda na obsazení pozice trvá, či nikoliv. Naopak lídr Pirátů Zdeněk Hřib médiím opakovaně řekl, že vzhledem k volebnímu výsledku, kdy z potenciální koalice nejvíc procent získali právě Piráti, mají na primátora logický nárok. V 11členné radě by obsadili Piráti včetně primátora tři místa, PS a Spojené síly by měly po čtyřech radních. Protikorupční ombudsman, stromy i audit Podle informací ČTK je jasné, že v radě nebude dosavadní radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL), který by se měl stát předsedou výboru pro kulturu. Na jeho místo by mohla být zvolena Hana Třeštíková (PS). V kuloárech se pak spekuluje také o tom, že územní rozvoj by mohl mít na starosti Čižinský. Žádnou z těchto informací představitelé stran oficiálně nepotvrdili. ČTĚTE TAKÉ: Boj o primátora Prahy vrcholí. Rostou šance pirátského kandidáta Hřiba První kolo jednání mezi Piráty, PS a Spojenými silami skončilo v pondělí. Už minulý týden se strany shodly na rozvoji digitalizace města, investicích do infrastruktury a školství nebo na vzniku pozice protikorupčního ombudsmana. Potenciální koaliční partneři zamýšlejí také udělat hloubkový audit fungování a hospodaření magistrátu, sázet víc stromů, které ochladí město, a změní hospodaření s vodou. Volby v Praze vyhrála ODS a v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst. Piráti se umístili druzí se ziskem 13 mandátů. Praha Sobě získala rovněž 13 zastupitelů a stejný počet křesel má i koalice TOP 09, STAN a KDU-ČSL. ANO skončilo na pátém místě s 12 zastupiteli. ČTĚTE TAKÉ: Hřibova historie s otazníkem. Koaliční partneři k ní jsou spíše zdrženliví

Autor: ČTK