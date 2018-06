Lídr Pirátů Zdeněk Hřib: Chceme takový výsledek, aby nás kmotři nemohli obejít

V případě volebního úspěchu slibuje lídr pražských Pirátů radikálně zpříjemnit styk občanů s úřady. „K vyřízení úředních úkonů by měla stačit jediná webová stránka,“ uvedl Zdeněk Hřib v rozhovoru pro Pražský deník.

Vy jste profesí zdravotnický výzkumník, vystudoval jste medicínu a pracoval v IT. Politickou zkušenost ale máte minimální. Není proto trochu troufalé usilovat hned o místo primátora?

Mám manažerské zkušenosti. A Piráti v Praze dělají jako tým maximum pro to, abychom byli připraveni podílet se od podzimu na řízení města, pokud nám voliči dají důvěru. Na kandidátkách máme odborné garanty pro různé oblasti a stávající zastupitele z magistrátu i městských částí a k tomu jsme zavedli speciální funkci tzv. stínových zastupitelů. Jedním z nich jsem já. Pirátskou stranou jsem teď placen za to, že de facto dělám práci zastupitele, s výjimkou hlasování. Načítám tisky a vyjadřuji se k nim. Zejména k těm z oblasti zdravotnictví. Navíc nejsem politikou úplně nepolíbený.

Kde vás políbila?

Za Piráty zasedám ve správní radě VZP. Snažím se tam ještě s dalším kolegou, kterého nominovali Piráti, posunout VZP do aktuálního tisíciletí. Aby například informovala svého klienta o tom, že se mu blíží konec účinnosti očkování proti tetanu nebo že dlouho nebyl na preventivní prohlídce u zubaře apod. Pojišťovna ta data má a má i nástroje pro informování pojištěnců, jen je zatím dost nevyužívá. Správní radu VZP tvoří 30 lidí, kteří řídí instituci s rozpočtem 180 miliard korun. Když byste to jednoduše podělil, tak z toho vychází odpovědnost zhruba šest miliard na osobu. Rada hlavního města má 11 lidí a ta odpovědnost vychází vzhledem k rozpočtu Prahy kolem 70 miliard podobně.

Komunální politika je ale také o známostech, o vyjednávání s různými lidmi. To si uvědomujete?

Nejsem pro politiku založenou na známostech, ale z vyjednávání obavu určitě nemám. Jsem ředitelem výzkumné instituce, která se stará o kvalitu a efektivitu veřejných služeb. Terén, na který narážím ve zdravotnictví při práci na našich projektech, myslím docela dost připomíná Prahu. Je to pole, kde se střetává mnoho partikulárních zájmů, mnoho hráčů snažících se ovlivnit poměrně objemný veřejný rozpočet. V Praze je 57 městských částí, do toho magistrát, jejich zájmy jsou přitom často rozdílné a někdy protichůdné. Troufám si tvrdit, že v takovém prostředí nemám problém se pohybovat a snažit se o společné řešení, o scénář win–win pro více stran. Ve zdravotnictví se vlastně ani jinak postupovat nedá.

Představujeme primátorské kandidáty. Dne 14. 5. vyšel rozhovor s Patrikem Nacherem za hnutí ANO a o týden později s Janem Čižinským, lídrem uskupení Praha sobě. V příštích týdnech přineseme také rozhovory s Bohuslavem Svobodou (ODS) a Jakubem Landovským (ČSSD).

Považujete současný úřednický aparát na magistrátu za funkční? Udělal byste nějaké změny?

Určitě bych rád zefektivnil chod toho úřadu pomocí digitalizace. Úředníci si dnes navzájem posílají vytištěné a naskenované dopisy přes chodbu a říkají tomu úřední sdělení. Na úřadě pracuje spousta kvalifikovaných lidí, ale to prostředí je nutí trávit mnoho času rutinní administrativou namísto řešení věcných problémů. Magistrátní služby by měly být orientované víc ve prospěch občanů, neměla by to být úřední šikana. Připravujeme například koordinátora zdravotních a sociálních služeb. Měl by to být takový průvodce po složitém systému těchto služeb, který je v Česku roztříštěný mezi dvě ministerstva. Když ale řešíte např. péči o staršího nemohoucího člověka, tak potřebujete balík služeb z obou oblastí.

V jaký volební výsledek věříte?

V takový, aby nás kmotři nemohli obejít. Doufáme, že nám budou voliči důvěřovat natolik, abychom mohli Prahu posunout dál a podílet se na řízení města. Pokud jde o kmotry, tak myslím nelze identifikovat jednoho arciďábla, který by měl obtočené kolem prstu všechny lobbisty. Musíme proto postupovat obezřetně. V povolební strategii budeme mít jasně stanovené subjekty, se kterými nebudeme koalici sestavovat, ale zároveň odmítáme spolupráci s některými lidmi. Žádný Karel Březina, odsouzený podvodník, nebude moc být v radě, kterou bychom podporovali. Kromě odsouzených a trestně stíhaných tam budu prosazovat i odmítnutí kumulace funkcí. Radní by se měli věnovat stoprocentně Praze a neodbíhat např. do poslanecké sněmovny na zasedání podvýboru pro kosmonautiku, jako je tomu teď. Mezi zapovězenými stranami budou pro nás určitě extremisté – KSČM a SPD.