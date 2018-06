Lídr ODS Bohuslav Svoboda: Je třeba okamžitě odblokovat jednání o okruhu

Na svět přivedl skoro čtyři tisíce Pražanů. Jeho hlavní specializací přesto není porodnictví, ale gynekologické operace nádorů. Před osmi lety „zběhl“ z lékařské praxe do politiky a stal se na tři roky pražským primátorem v barvách ODS. Kvůli smlouvě o převodu autorských práv ke kartě Opencard byl předloni nepravomocně odsouzen. Letos se v říjnových volbách 74letý Bohuslav Svoboda pokusí vrátit do čela magistrátu.

„Chtěl bych znovu rozhýbat metropoli, která pod současným vedením zcela stagnuje. Hned po volbách by se měly odblokovat dostavba městského okruhu a vytyčit konkrétní cíle třeba v podobě zahloubení některých rušných ulic,“ zdůrazňuje volební lídr ODS, který je stále aktivní i jako lékař.

Proč jste znovu přijal výzvu usilovat o křeslo primátora? Už první mandát pro vás musel být psychicky náročný. Tehdy jste čelil výhrůžkám, které se týkaly nejbližší rodiny. Stojí vám to za ty nervy?

Já jsem o tom velmi uvažoval. Váhal jsem. Předem jsem avizoval, že do toho půjdu jen tehdy, když budu mít opravdu výraznou podporu. A na sněmu pražské ODS jsem dostal 74 hlasů ze 75. S tak silným mandátem nešlo říct ne. Osobně mě ale motivuje především fakt, že je Praha krásné město, ve kterém jsem vyrostl, znám ho a mám ho rád. A trápí mě, že posledních šest let to město stagnuje, nic se v něm neděje. Život v Praze je čím dál složitější s parkováním, cenou bytů, dopravou a čímkoliv ohledně infrastruktury.

Čím to podle vás je?

Je to tím, že Prahu řídí skupina neumětelů a „přistěhovalců“. Mimochodem kolega Hudeček (Svobodův nástupce ve funkci primátora - pozn. redakce) se teď odstěhoval do Ostravy, Praha ho už omrzela. Není například možné, aby primátor během povodní zjistil, že jsou ve městě kromě Vltavy také potoky. Praha si zaslouží lepší péči a já si myslím, že po těch zkušenostech vím, co je třeba dělat pro změnu k lepšímu. Mám na to stále dost energie a dostatečně kvalitní tým. Praha má také obrovský ekonomický potenciál, současné umrtvení z ní ale dělá jen skanzen. Má motivace tedy vychází převážně z té nespokojenosti.

Upřímně, v pražském zastupitelstvu jste poslední čtyři roky nepůsobil jako lídr ODS. Ve vašem klubu dominovala Alexandra Udženija, o níž se mluvilo jako o adeptce do primátorského klání. Proč nebyla vybrána ona?

Zvnějšku je ten dojem správný. ODS ale vystupuje na základě svých vnitřních jednání v rámci klubu. V nich musíte něco obhajovat a něco prosazovat. Já jsem se samozřejmě snažil o to, aby se do popředí dostávali jiní, mladší lidé, aby tu byla nějaká kontinuita. Navíc mám svou roli ještě v parlamentu. Navenek jsem vystupoval méně. Všechny své úvahy, myšlenky nebo návrhy jsem ale projednával s kolegy v pražské ODS.

Na krku stále máte nepravomocný rozsudek kvůli smlouvě o postupném převodu autorských práv k elektronickému systému Opencard. Považujete to za problém vzhledem k aspiraci na primátorské místo?

Je naopak dobře, že se ten případ řeší na někom známém. Zvyšuje se tím šance, že bude toto principiální ohrožení demokracie skutečně vyřešeno. Byl jsem stíhán a odsuzován za to, že jsem jako zastupitel hlasoval. V odůvodnění rozsudku se jasně říká, že jsme neobohatili sebe, ani nikoho jiného. Že nebyla naplněna podstata trestného činu. Jen to, že se panu soudci naše rozhodnutí nelíbilo. Pokud by soudci nebo státní zástupci měli rozhodovat o tom, jak mají zvolení zástupci hlasovat, tak je tu s demokracií konec. Proto jsem chtěl a nadále chci, aby mě sněmovna vydala, aby se toto vyjasnilo. Zvolen jsem byl přeci proto, abych rozhodoval a hlasoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Kdo je Bohuslav Svoboda? Bohuslav Svoboda se narodil v roce 1944 v Praze. Brzy po dokončení studia medicíny začal pracovat ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde byl 21 let přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky. V 90. letech byl prvním prezidentem Lékařské komory a v letech 2003 - 2010 pak děkanem 3. Lékařské fakulty UK. Po komunálních volbách v roce 2010 se stal Svoboda jako nový člen a lídr kandidátky ODS pražským primátorem. Jeho strana sice skončila až druhá, dohodla se ale na koaliční spolupráci se třetí ČSSD. Přesně po roce se jejich koalice rozpadla a ODS vytvořila novou s TOP 09. Svoboda zůstal primátorem až do jara 2013, kdy byl odvolán a ODS přešla do magistrátní opozice. Ve stejném roce uspěl ve volbách do poslanecké sněmovny, kde obhájil mandát i loni. Bohuslav Svoboda má pět dětí, z nichž nejmladší je čtyřletý syn Alex.

Stále si tedy za rozhodnutím ohledně Opencard stojíte?

Bylo nejlepší ze špatných. Bylo to ale dědictví našich předchůdců, a za to by nikdo neměl být stíhán. Pokud bych se stal primátorem, složím poslanecký mandát. Tím pádem bych ztratil imunitu a snad by se rozběhl i ten notoricky rozvleklý proces, který se mimochodem většinou hýbe jen tehdy, když někam kandiduji. To také působí účelově.

Primátorka Krnáčová se často chlubí tím, že problém Opencard vyřešila zavedením mnohem levnější Lítačky. Souhlasíte?

Ta karta je stejná a jsou za ní stejní lidé jako u Opencard. Změnilo se jen určité „ekonomické zúřadování“.

Byla pro vás obtížnější lékařská praxe a práce ve zdravotnictví, nebo tříleté angažmá v čele pražského magistrátu?

Zdravotnictví mě odmala fascinovalo. Jsem lékařské dítě, narodil jsem se v tátově ordinaci. Tu práci mám rád, neustále mě zajímá a okouzluje. Medicína pro mě vlastně ani není práce. Politika je větší výzva, ale má v sobě také „medicínské prvky“. Můžete mít pocit, že něco uzdravujete nebo ozdravujete. A obě profese navíc spojují malé i větší úspěchy a také neúspěchy.

Hodně lékařů se pokouší o politickou kariéru. Souvisí to právě s potřebou léčit společnost?

Asi ano, ale mnohem víc je to dané tím, že je lékař s lidmi v neustálé bezprostřední komunikaci. Zvlášť v bezvěreckých Čechách běžně nahrazuje faráře. Lidé si na všechno stěžují u doktora. Nejen na to, že mají problém se zády, ale i s bytem, prací apod. To vše se v ordinacích probírá.

Výsledky dosluhující pražské koalice označujete za katastrofální. Proč tak špatné vysvědčení?

Hlavní činnost této koalice spočívala v nicnedělání. Při rozhodování o investicích nebo zakázkách na sebe vždy berete rizika případných žalob, samozřejmě včetně neoprávněných. Musíte také vyjednávat. Je daleko snadnější dělat mrtvou rybu a ještě se pochlubit tím, že vám zbyly peníze, protože se neproinvestovaly. A oni z toho úplně zbytečně splatili předčasně dluh s úžasnou úrokovou sazbou pod úrovní inflace. Takovou už nikdo nikdy nedostane.

Především ale vůbec nic neudělali s dopravou. Zastavilo se dokončování vnitřního i vnějšího okruhu. Nepostavili ani kilometr. A na dopravu navazují všechny ostatní problémy s infrastrukturou, prací, bydlením. Nechápu ani přístup města k parkování. Někde jako nerezident nemáte šanci zaparkovat, někde chybí garáže, jinde jsou zase prázdná parkoviště, jako třeba pod Letenskou plání. Jak je třeba možné, že naráz rozkopali dvě zásadní ulice vedoucí stejným směrem, aniž by předem tušili důsledky té akce?

Je ale třeba připomenout, že ODS měla na změny v Praze o dost víc času. To uznáváte?

Praha má dnes v rozpočtu o dvacet miliard víc než jsme měli my. A naše koalice na rozdíl od té současné fungovala. My jsme dostavěli tunel Blanka, přestože jsme měli zoufalý nedostatek peněz. Rozpočty, které má dnes město k dispozici, za nás zdaleka nebyly. Za vlád ODS se postavily i nové úseky metra. Začali jsme stavět novou čističku odpadních vod. To nejsou malé věci, řádově za desítky miliard korun. Připravili jsme i stavební povolení na přestavbu Libeňského mostu. Nemohli jsme s tím ale začít před dokončením Blanky.

Konec vašeho primátorství je spojený s Dopravním podnikem. Zlepšilo se podle vás jeho fungování?

Nemám do toho takový vhled. Ale některé nešvary a někteří lidé se tam nepochybně vrátili. Je to moloch, který hospodaří s obrovským objemem peněz. Dnes tam město posílá asi 14 miliard ročně. Jsou tam velké nekontrolovatelné částky třeba v oblasti reklamy, náhradních dílů atd. A to samozřejmě k lecčemu vybízí. Tím ale neříkám, že bych přišel a hned začal vyhazovat. Vždy je třeba začít důkladnou analýzou situace.

Zkuste v kostce shrnout budoucí vizi ODS pro Prahu.

Zásadní bude udělat něco se základní bolestí, tedy s dopravou okamžitě odblokovat jednání o okruhu, vykupovat pozemky, zatlačit na vládu, aby se starala o vnější okruh atd. Mělo by se také urychleně rozhodnout o tom, které komunikace bude třeba zahloubit. Třeba v Holešovičkách to vidím jako asi jediné rozumné řešení. Město tam není na povrchovou třídu stavěné. Neměli bychom se bát udělat třísetmetrový tunel tam, kde to ulehčí dopravě i ekologii města. A také to ušetří čas a peníze dojíždějícím lidem. Leckdo dnes v Praze stráví dvě hodiny jen cestou do práce. Prioritou je i komplexní propojení Prahy se středními Čechami včetně kladenské dráhy. To jsou věci, u kterých je třeba říct hned na začátku to budeme dělat.

Levice vás líčí jako stranu, která se stará hlavně o automobily a development. Méně pak o životní prostředí a celkové zvelebování města. Nezajímá vás konkrétní veřejný prostor?

Je to vytažení jednoho lístečku z kytky. Při zlepšování životního prostředí narazíte v první řadě na věci, jako je právě dopravní infrastruktura a výstavba. To nelze řešit vysázením trávníčku. Musí to mít nějakou koncepci. Když vezmeme spor o tzv. humanizaci magistrály, tak podle mě nic nezachrání parciální řešení v podobě výstavby 20 metrů chodníku. Zatím teoreticky zvažované zahloubení celého úseku magistrály by už ovšem řešením bylo. Já ale nejsem proti originálním nápadům. Sleduji návrhy mladých architektů a studentů, kteří nemají zábrany. Třeba návrh na lanovku mezi Masarykovým a Hlavním nádražím. Říkal jsem si nejdřív, že je to divné, ale vlastně pěkné.

Jste konzervativní politik a i třeba v porodnictví jste zastáncem spíš konvenčních metod. V Praze ale žije hodně lidí, kteří jdou proti mainstreamu, inklinují k alternativám. Ostatně i předvolební heslo ODS zní „Praha není stádo“. Čím chcete oslovit tyto voliče?

Je to naprosto nezbytné je umět oslovit, protože tyto typy voličů a společenské vrstvy jsou budoucností země. Za pár let bude vše jinak, a kdo nebude umět tyto lidi oslovit, doplatí na to. Za nejzásadnější věc u konzervativního politika považuji to, aby absolutně respektoval individuální svobodu. Tu si zároveň musí uvědomovat každý jedinec. Musí vědět, že za to co dělá, nese odpovědnost. To musíme říkat právě mladým lidem. A právě tam já také vidím otevřený prostor pro diskuzi s nejrůznějšími alternativami. Budu dělat vše pro to, aby se mohli projevit a přesvědčovat svět o svém pohledu, ačkoliv za ním nemusím stát.

S jakými subjekty cítíte největší spřízněnost směrem k případné povolební spolupráci?

Pravicová strana jsme teď jediná. ANO je čistá levice, i TOP 09 už se podle mě dlouhodobě pohybuje nalevo od středu. My tedy žádné spříznění nemáme. Po volbách proto budeme muset hledat nějaký průnik programů a uvažovat, kde je největší.

Představujeme primátorské kandidáty V Pražském deníku již vyšly rozhovory s Patrikem Nacherem za hnutí ANO, Janem Čižinským (Praha sobě), Jiřím Pospíšilem (TOP 09) a Zdeňkem Hřibem (Piráti). V příštích týdnech přineseme také rozhovor s lídrem ČSSD do komunálních voleb Jakubem Landovským.