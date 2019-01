Česka si zase jednou všimli až v Americe. Jenže tentokrát se bohužel jedná o cynickou anketu oceňující bizarní úmrtí zaviněná vlastní lidskou hloupostí. Mezi finalisty Dawrinových cen pro rok 2018 se objevili i keškaři, kteří se při letní bouřce vydali hledat poklad do stoky Motolského potoka. Dva lidi se utopili.

„If there's a rain (when it rains), no drains.“ Anglické pravidlo hovořící o tom, že když prší, není radno vstupovat do kanálů, zmiňují v souvislosti s tragickou událostí v Praze rovněž webové stránky DarwinAwards.com, kde se tyto symbolické trofeje udělují.

„Pokud si myslíte, že jsou obvinění z hlouposti neprávem, koukněte se na fotku zobrazující tunel Motolského potoka. Chtěli byste VY projít touto zátokou při bouřce?“ táže se web fanoušků hlasujících o držiteli Dawrinovy ceny za právě uplynulý rok.

Vede "Misionářská poloha"

Internetová anketa odkazuje na Charlese Darwina, britského zakladatele evoluční biologie. Darwin totiž psal o původu druhů přírodním výběrem. Jeho „následovníci“ zase připomínají ty, kteří zdokonalují lidský genofond tím, že se z něj sami vyřadí co nejhloupějším způsobem. Příběhy kuriózních úmrtí kolující mezi lidmi přes elektronickou poštu začala sbírat americká bioložka Wendy Northcuttová a v roce 1993 založila zmíněný web.

Zesnulí čeští příznivci geocachingu jsou zatím s necelou tisícovkou hlasů na desátém místě. Jasným favoritem je smrt, již organizátoři nazvali „Misionářská poloha“. S velkým náskokem hlasování vede mladý Američan, jehož v listopadu zabil izolovaný kmen Sentinelců žijící na ostrově v Bengálském zálivu, kam indická vláda zakazuje vstup. Mezi domorodci chtěl šířit křesťanství.

„Kdo byl John Allen Chau? Mučedník, jak o něm mluví jeho přátelé na Instagramu? Misionář, za něhož ho označují jeho rodiče? Nebo jen sobecký lovec selfie? Či snad genocidní maniak, který kmenu přinášel ohrožující nemoc, o čem by svědčil jím vybraný citát z knihy Zjevení?“ ptá se organizační výbor.