Praha - Před jejich okny denně projede přes 80 tisíc aut. Svůj život tomu přizpůsobili, ale zvyknout si na ruch a zápach z aut nemohou. Jaký je život u frekventované silnice?

Bývala to jedna z nejhezčích lokalit v okolí Prahy. Ve dvacátých letech ji Trojský most propojil s Prahou a poté tu vznikla i tramvajová trať. Klid v Holešovičkách skončil v sedmdesátých letech, když socialističtí inženýři rozhodli vést vilovou čtvrtí severní část magistrály.

Vrcholem bylo otevření Blanky

Dnes tudy projede každý, kdo míří z metropole do Liberce nebo Drážďan. Místní hovoří o Holešovičkách jako o zakleté čtvrti. Čím víc protestují proti množství aut, tím více provoz narůstá. Vrcholem bylo otevření Blanky, kdy se počet aut naráz zvýšil o čtvrtinu.

S více jak osmdesáti tisíci aut denně je silnice vedoucí skrz Holešovičky, které začínají u matematicko-fyzikální fakulty a končí v místech pod nemocnicí Bulovka, jedna z nejfrekventovanějších v Praze. Každý den jsou tu porušovány limity na hluk i emise.

Dolínek se na situaci dívá mírněji

Místní se proto bojí o bezpečnost sebe a svých dětí. „Bouračky jsou tu na denním pořádku a auta, která se je snaží objet, neváhají vjet na obrubníky chodníku," zlobí se Hana S., jejíž dům stojí přímo u silnice. Náměstek primátorky Petr Dolínek se přesto dívá na jejich situaci mnohem mírněji. „Jde o nafouknutou kauzu. V Holešovičkách nejde o kritickou situaci. Navíc, když ubude aut tam, přibudou jinde," říká.

Po vyhraném soudu následovalo mlčení

Asi třicítka lidí majitelů zdejších nemovitostí, z nichž řada jsou členové občanského sdružení Za naši budoucnost, se odmítli s ignorací úředníků smířit a podali na magistrát žalobu. Před pár týdny jim dal obvodní soud pro Prahu 1 za pravdu a nařídil magistrátu, aby do roka emise, hluk i počet aut snížil.

Ale ani toto nařízení se pro úředníky nestalo impulzem k hledání vhodného řešení. „Doteď nikdo z vedení města neprojevil snahu se s námi sejít. Nemáme jinou možnost, než se s nimi soudit," vysvětluje jeden ze členů sdružení, Matouš S.

Rodiny, které ve čtvrti zůstaly, odejít nemohou

Dosavadním úspěchem občanského sdružení bylo pouze snížení rychlosti na 50 kilometrů v hodině. Slíbené mají také výměnu oken obyvatelé by se měli dočkat oken protihlukových. „Už šest let se stále jen zaměřuje a výsledek žádný. Okna pořád nemáme," namítá padesátiletý Matouš S. V Holešovičkách narodil a společně se ženou tu vychoval dva syny.

Rodiny, které se rozhodly ve čtvrti zůstat, jsou dnes v situaci, že odejít ani nemohou. Domy totiž díky silnici ztratily na ceně. Hodnotu třípatrové vily pana Matouše před nedávnem vyčíslil developer, který o ni projevil zájem. Za její cenu by ale měla rodina problém najít v metropoli i středně velký byt.

Auta se podepsala i na zdraví obyvatel

Těmto lidem tedy nezbývá nic jiného, než se s bydlením v těsné blízkosti silnice smířit a přizpůsobit tomu i svůj život. „Větráme dvakrát denně a jen v určité hodiny, mimo špičku. Třeba vůbec neexistuje, že bychom spali při otevřeném okně. Na zahradě už nebýváme téměř vůbec," říká Hana S., která v Holešovičkách vychovala tři děti.

„Do školy jsem je vozila až nahoru na kopec, aby byly alespoň na chvíli na čerstvém vzduchu. A na celé prázdniny jsme odjížděli na chalupu. Člověk v tu chvíli nechtěl nic jiného, než klid," vypráví trpce. Život v prašném prostředí se projevil i na zdraví rodiny. Děti často trpěly nemocemi dýchacích cest a ekzémy, její muž má problémy se sluchem.

Občas je to vysilující

Rušná silnice měla pro čtvrť i další fatální následky. Vytratil se z ní veškerý společenský život, postupně zmizely obchody, hospůdky i kavárny. Lidé se vyhýbají delším pobytům venku a tím trpí i sousedské vztahy.

To, co většinu místních obyvatel nyní spojuje, je boj proti narůstajícímu provozu. „Občas je to hrozně vysilující. Dáváme připomínky, píšeme výzvy a žádosti, bereme si dovolenou z práce, abychom šli na zastupitelstvo. Tam nás buď vůbec nevyslyší, anebo na naše připomínky nereagují," popisuje Filip M.

Plán schválili radní Prahy 8

S ignorací úředníků se setkal i v případě návrhu na změnu územního plánu, které navrhlo před několika lety sdružení společně s dopravními architekty. Šlo v podstatě o to, svést silnici po výjezdu z Blanky zpět pod zem a vyústit ji tunelovým napojením za Vychovatelnou na Proseckou radiálu.

Ač plán vytvořili zkušení architekti a vzápětí ho schválili radní Prahy 8 a magistrát, jejich práce nakonec přijde nejspíš vniveč. Institut plánování a rozvoje, který zpracovává nový územní plán, jejich řešení do plánu vůbec nezahrnul. „Metropolitní plán situaci v Holešovičkách vůbec neřeší, jako bychom vůbec neexistovali," zlobí se pan Filip.

Poslední kapkou je oprava kanalizace

Podle Hany S. je na jejich situaci nejhorší nejistota, že může být ještě hůř. Zatím poslední kapkou je oprava kanalizace, kdy dopravní omezení a nepřehledné značení, způsobují zvýšenou nehodovost a tím i stoupající agresivitu řidičů. Nekončící kolony aut v ranních a večerních špičkách jsou tu na denním pořádku. „Nejde si zvyknout," dodává.

