Sobota 24. února se nese ve znamení dvouletého výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Nejvíce akcí se koná v Praze, kde také proběhne pochod na Staroměstské náměstí. Tam s projevem vystoupí prezident Petr Pavel a na dálku lidi pozdraví i ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj.

Z koncertu Noise for Ukraine v Praze. | Foto: Deník/Radek Cihla

Asi v půl třetí začal u ruské ambasády v ulici Ukrajinských hrdinů koncert s názvem Noise for Ukraine. Vystoupit by měla kapela What’s In The Box nebo ruští písničkáři Alexej Ušarovský a Nikolaj Jakimov.

Podívejte se: U ruské ambasády se uskutečnil koncert Noise for Ukraine

V 15 hodin také od pomníku ukrajinského národního hrdiny a básníka Tarase Ševčenka na náměstí Kinských vyšel pochod za Ukrajinu, který svou cestu zakončí na Staroměstském náměstí a pořádá jej organizace Hlas Ukrajiny. Kousek od Staroměstské radnice pak v 16 hodin začíná shromáždění Společně za Ukrajinu, které pořádají neziskové organizace Člověk v tísni, Paměť národa, Milion chvilek pro demokracii a Evropský kongres Ukrajinců.

Kromě Petra Pavla, jenž vystoupí s proslovem, by měl na dálku pozdravit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.