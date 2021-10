Tím dosud největším byla medializovaná událost z poloviny července, kdy asi dvacet lidí neodletělo do švédského Göteborgu. Pracovníci společnosti najaté aerolinkami Ryanair jim to znemožnili kvůli chybějícím potvrzením o PCR testech na koronavirus, přestože všichni měli doložené očkování druhou dávkou. Pro vstup na území Švédska přitom tehdy stačilo splnit pouze jeden z dvojice požadavků. Firma Ryanair se následně za chybu omluvila.

Méně časté změny podmínek

Podle vedení Letiště Václava Havla se už nyní podmínky pro cestování do jednotlivých zemí nemění tak často jako v létě, situace je proto lépe předvídatelná. Cestující by si ale před odletem měli každopádně prověřit konkrétní požadavky cílových zemí i jednotlivých leteckých společností. Aktuálně letiště na webu upozorňuje například na skutečnost, že při cestě do Řecka je nutné vyplnit příjezdový formulář nejpozději v jednodenním předstihu.

„Doporučujeme mít všechny dokumenty rovnou v anglickém jazyce a ideálně vytištěné, případně i v elektronické verzi. Důležité je také číst pokyny letecké společnosti i cestovní kanceláře. Splnění podmínek vstupu do země se kontroluje s cestovními doklady a zavazadly už před odletem na přepážkách odbavení, proto je nyní celý proces delší,“ připomněla mluvčí Klára Divíšková letní výzvu.

Vedle cestovních dokladů jsou v dnešní době jednotlivými státy běžně vyžadovány vstupní formuláře a potvrzení o bezinfekčnosti.

Ve středečním odpoledni byl provoz v odletové hale slabý. Z odbavovacích přepážek v Terminálu 1 byla v době naší návštěvy otevřená jediná – pro let do Dubaje. „Víme o doporučení být na letišti tři hodiny před odletem. Hromadná havárie na dálnici nám to ale znemožnila. Teď před odbavením máme hodinu a padesát minut do odletu,“ svěřili se Martin se Sylvou před cestou do Spojených arabských emirátů. Pár si před odbavením odložil na zavazadlo potvrzení o negativních PCR testech i absolvovaných očkováních. „Další formality vyřídíme až na letišti v Dubaji,“ dodali.

Zuzana ze Slaného zase mířila s kamarádkou za známými do italské Florencie. Po dvouleté pauze způsobené koronavirem. „Dříve jsem létala dost často. A takový klid, jaký na letišti panuje dnes, jsem tady ještě nezažila,“ poznamenala Zuzana.

Snížené riziko nákazy

Podle aktuálního cestovatelského semaforu mají nejmenší míru rizika covidové nákazy v Evropě a okolí Polsko, Malta, Vatikán a Jordánsko. Snížené riziko nákazy ovšem automaticky neznamená méně přísné podmínky pro vstup.

V létě zajišťovala většinu letů z a na Letiště Václava Havla společnost Smartwings. Podle její mluvčí skončilo vyloučením z přepravy jen minimum případů, v nichž si jednotliví cestující odmítali nasadit respirátory na palubách letadel. „V absolutní většině případů se tuto situaci podaří vyřešit domluvou. Evidujeme jednotky případů, kdy domluva nepomohla,“ uvedla Vladimíra Dufková.

Také pracovníci odbavovacích překážek se v jednotkách případů setkávají s cestujícími bez platných PCR testů nebo cestovních dokladů s požadovanou délkou platnosti.