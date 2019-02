Praha /ABeCeDa povolání a koníčků/ - Prázdninový rozhovor Deníku: Co se týká jazyků, tak mi už ujel vlak. Jsem vybavena ruštinou a esperantem, přiznává esperantistka Jindřiška Drahotová.

Jindřiška Drahotová - esperantistka | Foto: Deník / Ladislav Mareš

Esperanto je nejrozšířenějším mezinárodním plánovým jazykem. Název je odvozen ze pseudonymu, pod nímž roku 1887 židovský lékař Ludvík Lazar Zamenhof základy této řeči publikoval. Záměrem tvůrce bylo vytvořit snadno naučitelný neutrální jazyk, vhodný pro použití v mezinárodní komunikaci; jeho cílem však nebylo nahradit ostatní národní řeči.

Takhle mluví o esperantu odborná příručka. My jsme se vydali za ženou, která se tomuto jazyku věnuje už celé čtvrtstoletí, je jí Jindřiška Drahotová z Mladé Boleslavi.

Esperanto je hodně spojeno s kontaktem s lidmi z jiných zemí, Zkuste vyjmenovat, kde všude jste s esperantem už byla?

Já jen po Evropě, moji žáci cestují mnohem víc a byli i dál. Cestování s esperantem má dvě roviny. Buď se jede na nějaké oficiální setkání, kongres a podobně, a nebo se cestuje za známými, se kterými jsme už navázali nějaké kontakty. Většinou na shromážděních se lidé potkají, pak následuje nějaká ta korespondence a později se vzájemně navštěvují.

Takže to funguje i tak, že se třeba lidé vzájemně seznámí na kongresu, třeba s Číňanem a pak jede Čech do Číny a naopak Asiat sem do Evropy na návštěvu?

No samozřejmě, třeba nedávno tu byl jeden můj přítel z Francie. Letos v únoru jel do Číny a 24. srpna by si měl tu Číňanku brát. Ale jestli to opravdu takhle šťastně skončí, to zatím nikdo neví.

Ale zpátky k těm vašim cestám do zahraničí s esperantem. Kde všude jste tedy byla?

Vyjela jsem několikrát do Francie, do Německa, Ruska, a jinak na kongresech jsem byla ve Švédsku, v Litvě, v Itálii, Belgii. Měla jsem i přednášku v Londýně. Samozřejmě všechny státy kolem České republiky, ale to už se nějak moc ani jako zahraničí dneska nepočítá. Moji žáci cestují víc i dál. Já už bych bez některého z žáků asi ani nikam nevycestovala.

Jindřiška Drahotová:

- esperantu se věnuje už pětadvacet let, začala až téměř v důchodovém věku

- bydlí v Mladé Boleslavi, kde esperanto také vyučuje

- procestovala většinu Evropy

- nyní se chystá na Island

Vyrážíte vybavena esperantem, ale co další jazyky, přeci jen s esperantem se až tak zcela všude nedomluvíte?

Mně ujel takříkajíc vlak, co se jazyků týká. Ovládám tak tu ruštinu. Samozřejmě jsem na cestách vybavena slovníkem, ale zpravidla se snažím využívat slovník té dané země s esperantem. To je podstatně jednodušší a osvědčilo se mi to. Ale lidé v zahraničí jsou velmi vstřícní, takže se v cizině dá velmi dobře domluvit i s minimálními základy.

Kde se vám při cestování s esperantem nejvíc líbilo?

Určitě ve Veroně. Tam jsme vyjely ve čtyřech, všechno už důchodkyně, bydlely jsme na obyčejné ubytovně. Tam byl tehdy kongres esperantské unie. Byly jsme v amfiteátru na opeře, navštívily jsme i Benátky. Úžasný byl také dvoutýdenní pobyt v Paříži. Tam hraběnka Coudenhove uspořádala vlastní malý esperantský kongres a všem účastníkům zajistila úžasný program s prohlídkou památek v Paříži i okolí.

Je nějaká země, kam byste se vy osobně chtěla podívat?

Určitě do Argentiny. Tam bude v příštích letech světový kongres, dopisuji si s jednou Argentinkou a tam bych se s ní chtěla určitě setkat. Ona má také původní kořeny z Evropy, prarodiče byli Židé a do Argentiny uprchli na začátku války. Jinak se ráda vracím do Francie a určitě bych se tam ráda ještě podívala. Francouzi jsou nám totiž mentalitou velmi podobní a v Evropě možná nejpodobnější.

Jaká je pro vás ideální dovolená, jak se vám nejlépe relaxuje?

Rozhodně nevyhledávám dovolenou na pláži a ani adrenalinová dobrodružství. Ráda poznávám nová místa a moc ráda si povídám, poznávám nové lidi. Nejideálnější je povídat si, něco nového se dozvědět, slyšet názory ostatních na cokoli. Ať je to na vaření, na počasí, na cokoli. A když je někde nějaká vyhlídková věž, na kterou se dá vylézt a rozhlédnout se z ní po krajině, tak to taky samozřejmě nevynechám. Ty zážitky a pohledy do krajiny, to si člověk pamatuje. Zajímavé jsou i názory lidí, kteří přicestují sem do Čech. V dubnu tu byl na návštěvě Švéd a doslova se zamiloval do boleslavského Starého Města. A když se dozvěděl, že místní nadávali na reznoucí sochy, pronesl se smíchem úžasnou větu: „I švédská ocel časem zrezaví."

Kam se letos chystáte? Pojedete někam do zahraničí?

Za necelé tři týdny letím na Island, tam bude 98. světový kongres esperantistů. Budu tam o dva dny déle, abych si ještě s několika přáteli Reykjavík a okolí prohlédla. A ještě se chystám do Herzbergu v Německu, to je úžasné město, mají tam třeba v restauracích dvojjazyčné menu v němčině a esperantu, stejně tak názvy na domech jsou v obou jazycích. Tam je esperanto hodně propagované. Jinak už se moc těším na jubilejní stý kongres, který bude za dva roky v Lile. Po sto letech bude na stejném místě jako byl první kongres esperantistů.